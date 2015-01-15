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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:50

Пожалуйста, напишите что-то по теме ветки.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Знову через слово вставляє про свою аренду. Щось давно не було про південний район міста, куди скоро ратушу перенесуть, бо це буде центр Львова і таке інше блаблабла. Долярчик теж на зарплаті, він корчить з себе простофілю такого собі
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:16

Эта ветка про ПОКУПКУ И СДАЧУ В АРЕНДУ ЛЬВОВСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
ЛЬВОВСКОЙ.
НЕДВИЖИМОСТИ.
АРЕНДУ.
Пожалуйста, напишите одну-две-три фразы по теме ветки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 06 кві, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:20

Frant
Ветка скатывается в никуда. Ругань, личности, палата, галоперидол.

Что б разобраться, какие посты адекватные, а какие нет, давайте представим что мы все в одной комнате и есть трибуна, откуда каждый может что-то сказать (пост в ленте):

- выходит Долярчик: давайте про недвигу во Львове, кто-что скажет?
- выходит Батяр: про недвигу
- выходит Козак: про недвигу, крипто
- выходит Акурт: а вот недвига бла бла бла анталия бла бла бла паркет бла бла бла
- выходит Франт: оскорбляет
- выходит Акурт: не хотите - не слушайте, а далее а вот недвига бла бла бла анталия бла бла бла паркет бла бла бла
- выходит Долярчик: про недвигу, ремонт, бизнес
- выходит Акурт: про бизнес, ремонт
- выходит Франт: оскорбляет
- Выходит Акурт: оскорбляет, про недвигу, девочек, Black Red White
- выходит Франт: оскорбляет
- выходит Акурт: предлагает Франту сказать про недвигу
- выходит Франт: такое только в личку за доп плату, оскорбляет
- выходит Акурт: оскорбляет, про недвигу, хавчик в турции, котлованы в анталии
и т.п.

Лично мой вывод:
Франт, и все подобные: какого лешего? какого лешего вы сюда заходите? от вас один итог: оскорбления и провокация других на оскорбление в ответку. Сами ничего не говорите, только за деньги в личку. Вы тут что-то полезное для себя находите? Ответьте пожалуйста, есть ли на этой ветке что-то для вас полезное/интересное. НЕ ПОСТИТЕ ОСКОРБЛЕНИЯ. Они вне темы и другим (никому) не интересны, это хлам форума, и вы его наращиваете, соответственно, разрушаете ветку. Когда-нибудь кто-нибудь это отмодерирует и ваш комент потрут, старания уйдут в никуда.

Акурт:Поставьте их в игнор, если еще не поставили, и не отвечайте каждый раз, что они в игноре, и двадцатый раз что вы не читаете их. Это тоже хлам!!! ВЫ ТОЖЕ ПОСТИТЕ ОСКОРБЛЕНИЯ. Этого делать не нужно, вы тоже засоряете форум.

ПС: мне интересно почитать про Анталию, недвигу там, цены, путешествия, паркет, ремонт, арендаторов, соседей, бизнес, мнения оффлайновых друзей форумчан. Я уверен, что не одному мне это интересно, отойти от темы часто бывает полезно, сменить контекст очень важно, когда про львовскую недвигу говорится в разрезе сравнивания с недвигой Анталии, Майами и пр. Ремонт в свежекупленой недвиге под аренду - это хороший контекст тоже, ну и прочее.

Господа, успокойтесь.

Всех, кто будет и далее оскорблять кого-либо, даже в ответку, буду считать уе...ми, и при цитировании заменять их ник-неймы именно на это слово.

Лично я собирался купить недвигу под аренду, только в Киеве, но пока смотрю, что нет смысла, она дешевеет, квартир-смартов понастроили на каждом углу, И ИМЕННО ПОЭТОМУ НЕ ПОКУПАЮ ПРЯМО СЕЙЧАС, ХОТЯ МОГУ.

Думаю, может приобрести небольшое помещение под бизнес, настроить его до автоматизма. И я буду очень собой гордится, когда это сделаю.

ППС: как в киеве застраивают левый берег (ЖК заречный)
https://scontent.fdnk1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5B2B2320
Aldebaranchik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:32

Предложение принимается: доберусь до ноутбука, поставлю в игнор ещё и Траста: все равно ни одного предложения не смог сочинить.
Давайте сделаем эксперимент:
- я принимаю предложение не вытирать лицо после плевка в него. Я каждый раз думал, отвечать на плевок и характеристики или не отвечать. Если бы плевал в лицо достойный соперник - не ответил бы, наверное.
- даже если ставишь в игнор - все равно видно.
- с этого момента я прекращают писать на этом форуме. МНЕ НЕВЕРОЯТНО будет интересно читать, что будут писать. Вот попросили big539 написать хотя бы какой группой товаров торгуют его 5 магазинов - ушёл в глухой астрал.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:46

  akurt написав:- я принимаю предложение не вытирать лицо после плевка в него.
- с этого момента я прекращают писать на этом форуме.

Что за крайности?

У меня 2 сына, одному 4, другому 7 лет, так вот им пока еще можно так обижаться, и то, пытаюсь их учить думать своей головой, и спрашивать/слушать только тех, кому доверяешь. А если кто-то где-то что-то сказал (заметьте, не ударил) -
то лучшее что можно сделать - абстрагироваться и продолжать делать то, что делал.

Вы можете абстрагироваться?

ПС: вы даже не знаете, какую цель и кто преследует на этом форуме, может это конкурирующий форум пакостничает так, и его цель - захламить даную ветку?

ППС: ремонт однако подорожал, на двух-комнатную квартиру в киеве потратил на ремонт с мебелью/техникой около 16к баксов, правда, для себя, но все равно, ОДНАКО!
Aldebaranchik
 
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  #<1 ... 205206207208
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