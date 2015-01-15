Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:20

Ветка скатывается в никуда. Ругань, личности, палата, галоперидол.Что б разобраться, какие посты адекватные, а какие нет, давайте представим что мы все в одной комнате и есть трибуна, откуда каждый может что-то сказать (пост в ленте):- выходит Долярчик: давайте про недвигу во Львове, кто-что скажет?- выходит Батяр: про недвигу- выходит Козак: про недвигу, крипто- выходит Акурт: а вот недвига бла бла бла анталия бла бла бла паркет бла бла бла- выходит Франт: оскорбляет- выходит Акурт: не хотите - не слушайте, а далее а вот недвига бла бла бла анталия бла бла бла паркет бла бла бла- выходит Долярчик: про недвигу, ремонт, бизнес- выходит Акурт: про бизнес, ремонт- выходит Франт: оскорбляет- Выходит Акурт: оскорбляет, про недвигу, девочек, Black Red White- выходит Франт: оскорбляет- выходит Акурт: предлагает Франту сказать про недвигу- выходит Франт: такое только в личку за доп плату, оскорбляет- выходит Акурт: оскорбляет, про недвигу, хавчик в турции, котлованы в анталиии т.п.Лично мой вывод:, и все подобные: какого лешего? какого лешего вы сюда заходите? от вас один итог: оскорбления и провокация других на оскорбление в ответку. Сами ничего не говорите, только за деньги в личку. Вы тут что-то полезное для себя находите? Ответьте пожалуйста, есть ли на этой ветке что-то для вас полезное/интересное.Они вне темы и другим (никому) не интересны, это хлам форума, и вы его наращиваете, соответственно, разрушаете ветку. Когда-нибудь кто-нибудь это отмодерирует и ваш комент потрут, старания уйдут в никуда.Поставьте их в игнор, если еще не поставили, и не отвечайте каждый раз, что они в игноре, и двадцатый раз что вы не читаете их. Это тоже хлам!!!Этого делать не нужно, вы тоже засоряете форум.: мне интересно почитать про Анталию, недвигу там, цены, путешествия, паркет, ремонт, арендаторов, соседей, бизнес, мнения оффлайновых друзей форумчан. Я уверен, что не одному мне это интересно, отойти от темы часто бывает полезно, сменить контекст очень важно, когда про львовскую недвигу говорится в разрезе сравнивания с недвигой Анталии, Майами и пр. Ремонт в свежекупленой недвиге под аренду - это хороший контекст тоже, ну и прочее.Господа, успокойтесь.Всех, кто будет и далее оскорблять кого-либо, даже в ответку, буду считать, и при цитировании заменять их ник-неймы именно на это слово.Лично я собирался купить недвигу под аренду, только в Киеве, но пока смотрю, что нет смысла, она дешевеет, квартир-смартов понастроили на каждом углу, И ИМЕННО ПОЭТОМУ НЕ ПОКУПАЮ ПРЯМО СЕЙЧАС, ХОТЯ МОГУ.Думаю, может приобрести небольшое помещение под бизнес, настроить его до автоматизма. И я буду очень собой гордится, когда это сделаю.ППС: как в киеве застраивают левый берег (ЖК заречный)