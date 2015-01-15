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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:50
Пожалуйста, напишите что-то по теме ветки.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Знову через слово вставляє про свою аренду. Щось давно не було про південний район міста, куди скоро ратушу перенесуть, бо це буде центр Львова і таке інше блаблабла. Долярчик теж на зарплаті, він корчить з себе простофілю такого собі
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:16
Эта ветка про ПОКУПКУ И СДАЧУ В АРЕНДУ ЛЬВОВСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
ЛЬВОВСКОЙ.
НЕДВИЖИМОСТИ.
АРЕНДУ.
Пожалуйста, напишите одну-две-три фразы по теме ветки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 06 кві, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:20
Frant
Ветка скатывается в никуда. Ругань, личности, палата, галоперидол.
Что б разобраться, какие посты адекватные, а какие нет, давайте представим что мы все в одной комнате и есть трибуна, откуда каждый может что-то сказать (пост в ленте):
- выходит Долярчик: давайте про недвигу во Львове, кто-что скажет?
- выходит Батяр: про недвигу
- выходит Козак: про недвигу, крипто
- выходит Акурт: а вот недвига бла бла бла анталия бла бла бла паркет бла бла бла
- выходит Франт: оскорбляет
- выходит Акурт: не хотите - не слушайте, а далее а вот недвига бла бла бла анталия бла бла бла паркет бла бла бла
- выходит Долярчик: про недвигу, ремонт, бизнес
- выходит Акурт: про бизнес, ремонт
- выходит Франт: оскорбляет
- Выходит Акурт: оскорбляет, про недвигу, девочек, Black Red White
- выходит Франт: оскорбляет
- выходит Акурт: предлагает Франту сказать про недвигу
- выходит Франт: такое только в личку за доп плату, оскорбляет
- выходит Акурт: оскорбляет, про недвигу, хавчик в турции, котлованы в анталии
и т.п.
Лично мой вывод:
Франт, и все подобные: какого лешего? какого лешего вы сюда заходите? от вас один итог: оскорбления и провокация других на оскорбление в ответку. Сами ничего не говорите, только за деньги в личку. Вы тут что-то полезное для себя находите? Ответьте пожалуйста, есть ли на этой ветке что-то для вас полезное/интересное. НЕ ПОСТИТЕ ОСКОРБЛЕНИЯ. Они вне темы и другим (никому) не интересны, это хлам форума, и вы его наращиваете, соответственно, разрушаете ветку. Когда-нибудь кто-нибудь это отмодерирует и ваш комент потрут, старания уйдут в никуда.
Акурт:Поставьте их в игнор, если еще не поставили, и не отвечайте каждый раз, что они в игноре, и двадцатый раз что вы не читаете их. Это тоже хлам!!! ВЫ ТОЖЕ ПОСТИТЕ ОСКОРБЛЕНИЯ. Этого делать не нужно, вы тоже засоряете форум.
ПС: мне интересно почитать про Анталию, недвигу там, цены, путешествия, паркет, ремонт, арендаторов, соседей, бизнес, мнения оффлайновых друзей форумчан. Я уверен, что не одному мне это интересно, отойти от темы часто бывает полезно, сменить контекст очень важно, когда про львовскую недвигу говорится в разрезе сравнивания с недвигой Анталии, Майами и пр. Ремонт в свежекупленой недвиге под аренду - это хороший контекст тоже, ну и прочее.
Господа, успокойтесь.
Всех, кто будет и далее оскорблять кого-либо, даже в ответку, буду считать уе...ми, и при цитировании заменять их ник-неймы именно на это слово.
ПС: Лично я собирался купить недвигу под аренду, только в Киеве, но пока смотрю, что нет смысла, она дешевеет, квартир-смартов понастроили на каждом углу, И ИМЕННО ПОЭТОМУ НЕ ПОКУПАЮ ПРЯМО СЕЙЧАС, ХОТЯ МОГУ.
Думаю, может приобрести небольшое помещение под бизнес, настроить его до автоматизма. И я буду очень собой гордится, когда это сделаю.
ППС: как в киеве застраивают левый берег (ЖК заречный)
Востаннє редагувалось Aldebaranchik в П'ят 06 кві, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:32
Предложение принимается: доберусь до ноутбука, поставлю в игнор ещё и Траста: все равно ни одного предложения не смог сочинить.
Давайте сделаем эксперимент:
- я принимаю предложение не вытирать лицо после плевка ядом от ленивого неудачника по жизни. Я не виноват, что он неудачник и что в 2011 году влржился в золотые слитки, купив по 1450 и план руя продать сегодня по 2500 при цене в 1332. Теперь он топит киевскую ветку, унижая там многих. Я каждый раз думал, отвечать на плевок и оскорбления, или не отвечать. Если бы плевал в лицо достойный соперник - не ответил бы, наверное.
- даже если ставишь в игнор - все равно видно, что какое то ведро гноя из личных запасов плеснули.
- с этого момента я прекращаю писать на этой ветке. В самом деле - зачем я буду тратить умственную энепгию на борьбу с неудачниками и бездельниками, которые не хотят учиться. НЕВЕВЕРОЯТНО будет интересно читать, что будут писать. Вот попросили big539 написать хотя бы какой группой товаров торгуют его 5 магазинов: пенька, корабельные мачты, вата, яд для бродячих собак, запчасти к самолётам - ушёл в глухой астрал.
Мне немного жалко Долярчика - честного открытого немного наивного и немного неопытного, но очень трудолюбивого парня.
С плохой компанией остаётся.
Трудно ему будет.
Ну что же...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 06 кві, 2018 15:46, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:46
Что за крайности?
У меня 2 сына, одному 4, другому 7 лет, так вот им пока еще можно так обижаться, и то, пытаюсь их учить думать своей головой, и спрашивать/слушать только тех, кому доверяешь. А если кто-то где-то что-то сказал (заметьте, не ударил) -
то лучшее что можно сделать - абстрагироваться и продолжать делать то, что делал.
Вы можете абстрагироваться?
ПС: вы даже не знаете, какую цель и кто преследует на этом форуме, может это конкурирующий форум пакостничает так, и его цель - захламить даную ветку?
ППС: ремонт однако подорожал, на двух-комнатную квартиру в киеве потратил на ремонт с мебелью/техникой около 16к баксов, правда, для себя, но все равно, ОДНАКО!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...розумних два пости написали!-плюсую! - так тримати!
п. с.
....а я в свою двуху(перероблену з однухи) наступного року, навесні, планую вміститись в 10тис.дол.....- теж, "для себе", але все буде "скромненько", лиш сантехніка і опалення - буде найякіснішими, ніж та таки плитка, чи ламінат(хоч самі дешеві брати не буду)....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:19
Не знаю, не знаю... Сами будете что-то делать по ремонту? Или все-про все нанимать? Если нанимать - не думаю, что вложитесь, один стол сейчас раздвижной нормальный в кухню от 4500 грн и стулья к нему от 1000 каждый, если не табуретки конечно.
Черт, одна стиралка будет стоить 400 у.е...
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:50
Aldebaranchik
... так, ремонт буду робити сам+батько+брат..... ну, може ще +тесть
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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