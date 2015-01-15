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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:09

  Долярчик написав:
  Aldebaranchik написав:ремонт однако подорожал, на двух-комнатную квартиру в киеве потратил на ремонт с мебелью/техникой около 16к баксов, правда, для себя, но все равно, ОДНАКО!

...розумних два пости написали!-плюсую! - так тримати!

п. с.
....а я в свою двуху(перероблену з однухи) наступного року, навесні, планую вміститись в 10тис.дол.....- теж, "для себе", але все буде "скромненько", лиш сантехніка і опалення - буде найякіснішими, ніж та таки плитка, чи ламінат(хоч самі дешеві брати не буду)....

Ще одна користна інфо! Хтось живе тут у місті Левів? Или все с России?Я на Пасху гуляти буду у Центрі,будьте ласкаві,хто там шукав зустрічі?
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:24

  Львівський БатяР написав:
Єдине, що коли працюєш в довгу треба теж враховувати деякі факти :wink: http://www.globalpropertyguide.com/Euro ... e-10-years


Яка цікава табличка. Тобто в Австрії ціни виросли на 80% в порівнянні з 2008?
alkasander
 
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  #<1 ... 206207208209
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