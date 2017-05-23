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Aldebaranchik написав:ремонт однако подорожал, на двух-комнатную квартиру в киеве потратил на ремонт с мебелью/техникой около 16к баксов, правда, для себя, но все равно, ОДНАКО!
...розумних два пости написали!-плюсую! - так тримати!
п. с. ....а я в свою двуху(перероблену з однухи) наступного року, навесні, планую вміститись в 10тис.дол.....- теж, "для себе", але все буде "скромненько", лиш сантехніка і опалення - буде найякіснішими, ніж та таки плитка, чи ламінат(хоч самі дешеві брати не буду)....
Ще одна користна інфо! Хтось живе тут у місті Левів? Или все с России?Я на Пасху гуляти буду у Центрі,будьте ласкаві,хто там шукав зустрічі?