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Aldebaranchik написав:ремонт однако подорожал, на двух-комнатную квартиру в киеве потратил на ремонт с мебелью/техникой около 16к баксов, правда, для себя, но все равно, ОДНАКО!
...розумних два пости написали!-плюсую! - так тримати!
п. с. ....а я в свою двуху(перероблену з однухи) наступного року, навесні, планую вміститись в 10тис.дол.....- теж, "для себе", але все буде "скромненько", лиш сантехніка і опалення - буде найякіснішими, ніж та таки плитка, чи ламінат(хоч самі дешеві брати не буду)....
Ще одна користна інфо! Хтось живе тут у місті Левів? Или все с России?Я на Пасху гуляти буду у Центрі,будьте ласкаві,хто там шукав зустрічі?
fis написав:http://www.globalpropertyguide.com/Europe/price-rent-ratio от ця табличка мені дуже подобається в нас окупність нерухомості дуже швидка
для тих, хто купив для оренди нерухомість в Україні до 2014, лише щоб вийти в нуль, потрібно 10-12 років. Хто вклався в період 2007-2008, тому ще довше - орієнтовно 15 років. І лише після того нерухомість стане давати прибутки!Інакше кажучи, інвестиціі в укро-нерухомість в період 2007-2014 були надзвичайно збитковими . І не факт, що інвестиціі після 2014 стануть вигідними. Скоро чергова криза і знову ті ж самі граблі. Депопуляція населення щорічно -2℅ також є вбивчою для ринку житла. Да, араби, пакистанці , індуси і тп - не поїдуть сюди працюватм на ЗП 240 дол/міс на руки.
На території львівського приватного перевізника зведуть три черги житла
абудовнику кілька разів не погоджували містобудівні умови і обмеження
Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 6 квітня погодив львівській компанії-перевізнику ТзОВ «АТП-14630» будівництво 2-4 черг житлового комплексу біля його автопарку на вул. Городницькій, 47.
Раніше виконком кілька разів переносив це питання, оскільки під час будівництва першої черги підрядник звів два зайвих поверхи на двох будинках, за що його оштрафувала Держархбудінспекція Львова.
Під час засідання виконкому 30 березня цьому забудовнику погодили містобудівні умови і обмеження на будівництво дитячого садочка на Городницькій, 47. А під час сьогоднішнього засідання «АТП-14630» погодили будівництво ще трьох черг житла за умови, що дитсадок збудують першочергово.
Зазначимо, що на території автопарку будується «5th Avenue», а підрядником робіт є ТзОВ «Укрінвестбуд». На сайті житлового комплексу вказується, що тут планують звести 9 будинків на 840 квартир, і це житло буде «елітним». На території ЖК також буде спортзал з басейном, спа-салон та супермаркет.