Додано: Суб 07 кві, 2018 08:19

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 6 квітня погодив львівській компанії-перевізнику ТзОВ «АТП-14630» будівництво 2-4 черг житлового комплексу біля його автопарку на вул. Городницькій, 47.

Раніше виконком кілька разів переносив це питання, оскільки під час будівництва першої черги підрядник звів два зайвих поверхи на двох будинках, за що його оштрафувала Держархбудінспекція Львова.

На території ЖК також буде спортзал з басейном, спа-салон та супермаркет. на території автопарку будується «5th Avenue», а підрядником робіт є ТзОВ «Укрінвестбуд». На сайті житлового комплексу вказується, що тут планують звести 9 будинків на 840 квартир, і це житло буде «елітним».На території ЖК також буде спортзал з басейном, спа-салон та супермаркет.

На території львівського приватного перевізника зведуть три черги житлаабудовнику кілька разів не погоджували містобудівні умови і обмеженняПід час засідання виконкому 30 березня цьому забудовнику погодили містобудівні умови і обмеження на будівництво дитячого садочка на Городницькій, 47. А під час сьогоднішнього засідання «АТП-14630» погодили будівництво ще трьох черг житла за умови, що дитсадок збудують першочергово.Зазначимо, що