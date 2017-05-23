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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:12
fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.
Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:21
Львівський БатяР написав: fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.
Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.
Именно так! Но я всегда брал по завышенномму ценнику в центре городов,из расчета сохранения,а не прибыли,Варшава стабильно дает 6% уже 3 года,но Берлин лучше
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