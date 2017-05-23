Львівський БатяР написав: fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.
Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.
хммм... - а куди ж інвестувати?
... ну дивіться, от я справді вклав у житло "для себе", але йдемо далі: треба "залишки" коштів зберегти/примножити на ремонт на наступний рік, на весну.... - де?
- гривнедепо? - з поповненням зараз, ну просто повний...... - от, я відкрив стовпець в банку Львів під 14,75% на рік..... - де другий стовпець відкривати - поняття не маю! - всюди +/- під 13% на рік з поповненням!
- долародепо? - теж трохи розмістив на пів року і чуть-чуть - на рік! - так на валютній гілці СМІЮТЬСЯ з того, що я долярчики розмістив під 2,75% і 3,25%річних! (хоч, крім поради тримати їх в літровій банці, - я інших порад - не почув!
) - бо, в бізнес вже "не лізе", напхав "по саму зав'язку"!
... то, куди ж їх інвестувати???