Додано: Суб 07 кві, 2018 19:34

Львівський БатяР написав: fis написав: Aldebaranchik

Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище. Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.



Я саме це весь час тут намагаюсь довести !

Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.

Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло. Я саме це весь час тут намагаюсь довести !Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.

хммм... - а куди ж інвестувати?... ну дивіться, от я справді вклав у житло "для себе", але йдемо далі: треба "залишки" коштів зберегти/примножити на ремонт на наступний рік, на весну.... - де?- гривнедепо? - з поповненням зараз, ну просто повний...... - от, я відкрив стовпець в банку Львів під 14,75% на рік..... - де другий стовпець відкривати - поняття не маю! - всюди +/- під 13% на рік з поповненням!- долародепо? - теж трохи розмістив на пів року і чуть-чуть - на рік! - так на валютній гілці СМІЮТЬСЯ з того, що я долярчики розмістив під 2,75% і 3,25%річних! (хоч, крім поради тримати їх в літровій банці, - я інших порад - не почув!) - бо, в бізнес вже "не лізе", напхав "по саму зав'язку"!... то, куди ж їх інвестувати???