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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:12
fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.
Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:21
Львівський БатяР написав: fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.
Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.
Именно так! Но я всегда брал по завышенномму ценнику в центре городов,из расчета сохранения,а не прибыли,Варшава стабильно дает 6% уже 3 года,но Берлин лучше
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:34
Львівський БатяР написав: fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.
Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.
хммм... - а куди ж інвестувати?
... ну дивіться, от я справді вклав у житло "для себе", але йдемо далі: треба "залишки" коштів зберегти/примножити на ремонт на наступний рік, на весну.... - де?
- гривнедепо? - з поповненням зараз, ну просто повний...... - от, я відкрив стовпець в банку Львів під 14,75% на рік..... - де другий стовпець відкривати - поняття не маю! - всюди +/- під 13% на рік з поповненням!
- долародепо? - теж трохи розмістив на пів року і чуть-чуть - на рік! - так на валютній гілці СМІЮТЬСЯ з того, що я долярчики розмістив під 2,75% і 3,25%річних! (хоч, крім поради тримати їх в літровій банці, - я інших порад - не почув!
) - бо, в бізнес вже "не лізе", напхав "по саму зав'язку"!
... то, куди ж їх інвестувати???
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Долярчик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 20:46
Долярчик написав:
... то, куди ж їх інвестувати???
в самого себе
в знання
апгдейдити свій мозок і думалку!
от що слід зробит ив першу чергу тим, кто мєа ресурси (гроші) і не знає що далі.
+50грн !
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:03
greenozon написав: Долярчик написав:
... то, куди ж їх інвестувати???
в самого себе
в знання
апгдейдити свій мозок і думалку!
от що слід зробит ив першу чергу тим, кто мєа ресурси (гроші) і не знає що далі.
Згоден!
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sinus
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:09
Долярчик
Мій хороший знайомий, виходець з Болгарії, 15років тому переїхав на ПМЖ в Бельгію в Брюсель. Зараз купив квартиру 98м2(там ціна 2100-2500Є/м2) частину заплатив зразу, частина в кредит під 2% в рік. І здав в оренду за 1500Є/міс. Погашення кредиту 1200Є + за рік нерухомість в Брюселі подорожчала на 5%.
Оце приклад нормальної інвестиції в нерухомість ! А не те, що можна отримати інвестуючи в нас.
В що інвестувати ? Почніть вкладати в себе, вивчіть англійську, подорожуйте нпр.
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Львівський БатяР
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:26
Поки писав, форумчани з язика все зняли ))))))
ВСІМ смачної паски, та гарних Великодніх свят !
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Львівський БатяР
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:36
... те, що вкладати "в себе і в своїх дітей" - я вже напевно, читаю трьохсотий раз!
- але ж я КОНКРКТЕО написав, що потрібно зберегти/примножити до наступної весни на ремонт!
... а не накупити книжок типу "Куасакі"
... то є варіанти, крім депо з плачевними %%?
-ні?
- дякую!
Всім смачної паски і ковбаски!
Веселих свят!!!
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Долярчик
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