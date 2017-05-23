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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:12

  fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.


Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:21

  Львівський БатяР написав:
  fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.


Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.

Именно так! Но я всегда брал по завышенномму ценнику в центре городов,из расчета сохранения,а не прибыли,Варшава стабильно дает 6% уже 3 года,но Берлин лучше
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:34

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

  Львівський БатяР написав:
  fis написав:Aldebaranchik
Судячи з графіків ми сильно таки впали. Років за 10 може трохи і відскочемо вище.


Я саме це весь час тут намагаюсь довести !
Як інвестиція нерухомість на даний час абсолютно не вигідна, також не вигідно купувати її під здачу, бо якщо правильно рахувати то від профіту з оренди треба віднімати знецінення квартири.
Інша справа якщо стан справ як в Долярчика - треба власне житло.

хммм... - а куди ж інвестувати? :D
... ну дивіться, от я справді вклав у житло "для себе", але йдемо далі: треба "залишки" коштів зберегти/примножити на ремонт на наступний рік, на весну.... - де? :!: - гривнедепо? - з поповненням зараз, ну просто повний...... - от, я відкрив стовпець в банку Львів під 14,75% на рік..... - де другий стовпець відкривати - поняття не маю! - всюди +/- під 13% на рік з поповненням! :evil:
- долародепо? - теж трохи розмістив на пів року і чуть-чуть - на рік! - так на валютній гілці СМІЮТЬСЯ з того, що я долярчики розмістив під 2,75% і 3,25%річних! (хоч, крім поради тримати їх в літровій банці, - я інших порад - не почув! :evil:) - бо, в бізнес вже "не лізе", напхав "по саму зав'язку"!

... то, куди ж їх інвестувати??? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:... то, куди ж їх інвестувати???


в самого себе
в знання

апгдейдити свій мозок і думалку!
от що слід зробит ив першу чергу тим, кто мєа ресурси (гроші) і не знає що далі.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:03

  greenozon написав:
  Долярчик написав:... то, куди ж їх інвестувати???


в самого себе
в знання

апгдейдити свій мозок і думалку!
от що слід зробит ив першу чергу тим, кто мєа ресурси (гроші) і не знає що далі.

Згоден!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:09

Долярчик

Мій хороший знайомий, виходець з Болгарії, 15років тому переїхав на ПМЖ в Бельгію в Брюсель. Зараз купив квартиру 98м2(там ціна 2100-2500Є/м2) частину заплатив зразу, частина в кредит під 2% в рік. І здав в оренду за 1500Є/міс. Погашення кредиту 1200Є + за рік нерухомість в Брюселі подорожчала на 5%.
Оце приклад нормальної інвестиції в нерухомість ! А не те, що можна отримати інвестуючи в нас.
В що інвестувати ? Почніть вкладати в себе, вивчіть англійську, подорожуйте нпр.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:26

Поки писав, форумчани з язика все зняли ))))))

ВСІМ смачної паски, та гарних Великодніх свят !
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... те, що вкладати "в себе і в своїх дітей" - я вже напевно, читаю трьохсотий раз! :D
- але ж я КОНКРЕТНО написав, що потрібно зберегти/примножити до наступної весни на ремонт!
... а не накупити книжок типу "Куасакі" :mrgreen: :mrgreen:

... то є варіанти, крім депо з плачевними %%?
-ні?
- дякую!
Всім смачної паски і ковбаски!
Веселих свят!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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