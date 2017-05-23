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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 06:22

  Долярчик написав:Aldebaranchik
... так, ремонт буду робити сам+батько+брат..... ну, може ще +тесть :D
не забудьте купити дошки і паркет у п. Акурта! І майстрів-плотників у нього повно! Недарма ж він їх тут рекламував)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 07:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:и там система работает так,что имея там жилье -ты в убытке!


Це як саме?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 08:30

Всех с Праздником!Христос воскрес!
sinus
 
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