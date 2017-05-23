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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 кві, 2018 06:22
Долярчик написав:Aldebaranchik
... так, ремонт буду робити сам+батько+брат..... ну, може ще +тесть
не забудьте купити дошки і паркет у п. Акурта! І майстрів-плотників у нього повно! Недарма ж він їх тут рекламував)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Нед 08 кві, 2018 07:20
sinus написав:
и там система работает так,что имея там жилье -ты в убытке!
Це як саме?
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Додано: Нед 08 кві, 2018 08:30
Всех с Праздником!Христос воскрес!
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sinus
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