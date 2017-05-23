не забудьте купити дошки і паркет у п. Акурта! І майстрів-плотників у нього повно! Недарма ж він їх тут рекламував)))
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Додано: Нед 08 кві, 2018 06:22
не забудьте купити дошки і паркет у п. Акурта! І майстрів-плотників у нього повно! Недарма ж він їх тут рекламував)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Майже так! (чудес не буває)...
конкретно що зробив (та роблю) я -
а) спілкуюсь із тими, хто вже чогось досяг і значить розумніший за мене - вчусь (правильне середовище)
б) вивчаю самостійно доступні матеріали - купив пару книжок про гроші, інвестиції, розвиток (див нижче кого саме) - апгрейджу мозок
в) періодично прослуховую доступні матеріали в інтернеті (аудіокнижки, ютуб роліки, дописи в блогах і тд ітп)
г) час від часу купую деякі інфо-матеріали (вебінари, відео, е-книжки...)
д) ну якщо вже дуже конкретики хочеться, ось вона -
знайшов одного толкового мужика в інеті (його рекомендували в одній із поштових розсилок, які я читаю) і почав вивчати його
підходи, знання і практику (вивчати треба лише тих, хто на ВЛАСНІЙ практиці довів, що те, що він розповідає - працює)
купив пару його книжок (так, паперових!) - вони продаються і в нас,
в нього купа роліків на ютуб каналі і ще більше записів в його блогах.
Звати - Александр Євстегнеєв.
це НЕ реклама, це конкретика, яку просили...
крім нього - ще є й інші (насправді їх тисячі якщо не мільйони!)
що роблю я - читаю, вивчаю, переглядаю, спілкуюсь із тими, кому це теж цікаво і далі - практикую.
ЙДУ і РОБЛЮ.
Тема дійсно дуже цікава і неосяжна, вважаю людина має достойно жити, мудро і багато,
на жаль чи на щастя - це не природній інстинкт, цьому треба вчитись і прагнути.
УСІМ - Смачної паски та ковбаски!
бажаю радісного настрою, посмішки. міцного здоров'ячка та звісно ж фін. успіхів і звершень!!!
Христос Воскрес
+50грн !
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