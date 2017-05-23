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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 06:22

  Долярчик написав:Aldebaranchik
... так, ремонт буду робити сам+батько+брат..... ну, може ще +тесть :D
не забудьте купити дошки і паркет у п. Акурта! І майстрів-плотників у нього повно! Недарма ж він їх тут рекламував)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 07:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:и там система работает так,что имея там жилье -ты в убытке!


Це як саме?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 08:30

Всех с Праздником!Христос воскрес!
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  mann написав:это все общие фразы.Конкретнее,что значит в самого себе? Получить еще одно высшее образование,купить библиотеку,купить аудиокнигу "как сохранить заработанные деньги"....?


Майже так! (чудес не буває)...

конкретно що зробив (та роблю) я -
а) спілкуюсь із тими, хто вже чогось досяг і значить розумніший за мене - вчусь (правильне середовище)
б) вивчаю самостійно доступні матеріали - купив пару книжок про гроші, інвестиції, розвиток (див нижче кого саме) - апгрейджу мозок :)
в) періодично прослуховую доступні матеріали в інтернеті (аудіокнижки, ютуб роліки, дописи в блогах і тд ітп)
г) час від часу купую деякі інфо-матеріали (вебінари, відео, е-книжки...)
д) ну якщо вже дуже конкретики хочеться, ось вона -
знайшов одного толкового мужика в інеті (його рекомендували в одній із поштових розсилок, які я читаю) і почав вивчати його
підходи, знання і практику (вивчати треба лише тих, хто на ВЛАСНІЙ практиці довів, що те, що він розповідає - працює)
купив пару його книжок (так, паперових!) - вони продаються і в нас,
в нього купа роліків на ютуб каналі і ще більше записів в його блогах.
Звати - Александр Євстегнеєв.
це НЕ реклама, це конкретика, яку просили...
крім нього - ще є й інші (насправді їх тисячі якщо не мільйони!)

що роблю я - читаю, вивчаю, переглядаю, спілкуюсь із тими, кому це теж цікаво і далі - практикую.
ЙДУ і РОБЛЮ.

Тема дійсно дуже цікава і неосяжна, вважаю людина має достойно жити, мудро і багато,
на жаль чи на щастя - це не природній інстинкт, цьому треба вчитись і прагнути.

УСІМ - Смачної паски та ковбаски!
бажаю радісного настрою, посмішки. міцного здоров'ячка та звісно ж фін. успіхів і звершень!!!
Христос Воскрес
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:21

Читаю эти бредни про "инвестирование в себя" и ржу в голос! :lol: Какое в срацю "инвестирование"??? Вы издеваетесь чтоли?.. Ну вот чел чуть выше дал длинный список своих, простигоспади, "инвестиций" в себя. какие то книжки-семинары... И что. он туда смог заинвестировать тысяч 50-60 долларов??? Да не смешите мои тапочки!
да, я согласен что книжки надо читать, семинары надо посещать, в вуз иногда надо ходить. Но всё перечисленное стоит настолько МАЛО, что назвать траты на ЭТО - инвестициями может повернуться язык только у полных иди.отов.
Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"?
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Христос Воскрес!
...кину ще два фото Лінколь-на :)
...як бачимо, за Лінкольном-1, є другий будинок біля нього, вже зводять другий/третій поверх......- а з верхніх поверхів, буде чудовий вид на Високий Замок!(одне поганенько, що "подейкують", що там, від "замурованої" р. Полтви, час-від-часу доходить "поганий" запах... :roll:
Зображення
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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