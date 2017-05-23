Додано: Нед 08 кві, 2018 09:59

mann написав: это все общие фразы.Конкретнее,что значит в самого себе? Получить еще одно высшее образование,купить библиотеку,купить аудиокнигу "как сохранить заработанные деньги"....? это все общие фразы.Конкретнее,что значит в самого себе? Получить еще одно высшее образование,купить библиотеку,купить аудиокнигу "как сохранить заработанные деньги"....?

Майже так! (чудес не буває)...конкретно що зробив (та роблю) я -а) спілкуюсь із тими, хто вже чогось досяг і значить розумніший за мене - вчусь (правильне середовище)б) вивчаю самостійно доступні матеріали - купив пару книжок про гроші, інвестиції, розвиток (див нижче кого саме) - апгрейджу мозокв) періодично прослуховую доступні матеріали в інтернеті (аудіокнижки, ютуб роліки, дописи в блогах і тд ітп)г) час від часу купую деякі інфо-матеріали (вебінари, відео, е-книжки...)д) ну якщо вже дуже конкретики хочеться, ось вона -знайшов одного толкового мужика в інеті (його рекомендували в одній із поштових розсилок, які я читаю) і почав вивчати йогопідходи, знання і практику (вивчати треба лише тих, хто на ВЛАСНІЙ практиці довів, що те, що він розповідає - працює)купив пару його книжок (так, паперових!) - вони продаються і в нас,в нього купа роліків на ютуб каналі і ще більше записів в його блогах.Звати - Александр Євстегнеєв.це НЕ реклама, це конкретика, яку просили...крім нього - ще є й інші (насправді їх тисячі якщо не мільйони!)що роблю я - читаю, вивчаю, переглядаю, спілкуюсь із тими, кому це теж цікаво і далі - практикую.ЙДУ і РОБЛЮ.Тема дійсно дуже цікава і неосяжна, вважаю людина має достойно жити, мудро і багато,на жаль чи на щастя - це не природній інстинкт, цьому треба вчитись і прагнути.УСІМ - Смачної паски та ковбаски!бажаю радісного настрою, посмішки. міцного здоров'ячка та звісно ж фін. успіхів і звершень!!!Христос Воскрес