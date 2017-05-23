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Ethereum написав:Накінець акурт бусурманин створив свою гілку і там тулить нерухомість. Що порадите в районі школи Шептицького?
Через дорогу є готовий, давно зданий і не дорогий будинок на Бережанській (але там, звичайно, залишки). Напевно, "Авалон АП" буде непоганим (він трошки далі, біля церкви, і здача реально через 2-3 роки, і дорогий). Дивлячись на яку площу розраховуєте. Якщо конце треба біля гімназії Шептицького, то, напевно, є як мінімум одна дитина і треба як мінімум дві кімнати. На Бережанській в залишках 3к досить великої площі.
Можливо, варто подивитися цегляну вторинку.
... ну, а там, біля того зданого будинку на Бережанській, добудовують будинок екодомівці, - може там є щось "хороше"?
big539 написав:Читаю эти бредни про "инвестирование в себя" и ржу в голос! Какое в срацю "инвестирование"??? Вы издеваетесь чтоли?.. Ну вот чел чуть выше дал длинный список своих, простигоспади, "инвестиций" в себя. какие то книжки-семинары... И что. он туда смог заинвестировать тысяч 50-60 долларов??? Да не смешите мои тапочки! да, я согласен что книжки надо читать, семинары надо посещать, в вуз иногда надо ходить. Но всё перечисленное стоит настолько МАЛО, что назвать траты на ЭТО - инвестициями может повернуться язык только у полных иди.отов. Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"?
Людині (типу Акурта) важко щось запропонувати, оскільки на скільки Я зрозумів з його постів, Акурт реалізував себе і кайфує від життя... А от нпр. якби пан Долярчик володів даною сумою можна порекомендувати йому пройти програму навчання та отримати диплом MBA. Боюсь помилитись, але за кордоном, якщо брати відомі вузи - цієї суми залдве вистачить на навчання, плюс треба мати високий бал по IELTS academic level test, також потрібно пройти відбір з шаленою к-стю людей на місце. Або вибрати за кордоном щось простіше з меншим конкурсом де вартість буде десь 15к/рік. Також можна пройти цей курс в Україні нпр. у Львові вважається, що УКУ має досить пристойний рівень, це буде коштувати приблизно 21к https://lvbs.com.ua/education/programs/kemba/ решту грошей можна витрати на початок власного бізнес проекту.