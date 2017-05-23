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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:37

  geoleo написав:
  Ethereum написав:Накінець акурт бусурманин створив свою гілку і там тулить нерухомість.
Що порадите в районі школи Шептицького?


Через дорогу є готовий, давно зданий і не дорогий будинок на Бережанській (але там, звичайно, залишки). Напевно, "Авалон АП" буде непоганим (він трошки далі, біля церкви, і здача реально через 2-3 роки, і дорогий). Дивлячись на яку площу розраховуєте. Якщо конце треба біля гімназії Шептицького, то, напевно, є як мінімум одна дитина і треба як мінімум дві кімнати. На Бережанській в залишках 3к досить великої площі.

Можливо, варто подивитися цегляну вторинку.

... ну, а там, біля того зданого будинку на Бережанській, добудовують будинок екодомівці, - може там є щось "хороше"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:44

  big539 написав:Читаю эти бредни про "инвестирование в себя" и ржу в голос! :lol: Какое в срацю "инвестирование"??? Вы издеваетесь чтоли?.. Ну вот чел чуть выше дал длинный список своих, простигоспади, "инвестиций" в себя. какие то книжки-семинары... И что. он туда смог заинвестировать тысяч 50-60 долларов??? Да не смешите мои тапочки!
да, я согласен что книжки надо читать, семинары надо посещать, в вуз иногда надо ходить. Но всё перечисленное стоит настолько МАЛО, что назвать траты на ЭТО - инвестициями может повернуться язык только у полных иди.отов.
Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"?


Людині (типу Акурта) важко щось запропонувати, оскільки на скільки Я зрозумів з його постів, Акурт реалізував себе і кайфує від життя...
А от нпр. якби пан Долярчик володів даною сумою можна порекомендувати йому пройти програму навчання та отримати диплом MBA.
Боюсь помилитись, але за кордоном, якщо брати відомі вузи - цієї суми залдве вистачить на навчання, плюс треба мати високий бал по IELTS academic level test, також потрібно пройти відбір з шаленою к-стю людей на місце. Або вибрати за кордоном щось простіше з меншим конкурсом де вартість буде десь 15к/рік. Також можна пройти цей курс в Україні нпр. у Львові вважається, що УКУ має досить пристойний рівень, це буде коштувати приблизно 21к https://lvbs.com.ua/education/programs/kemba/ решту грошей можна витрати на початок власного бізнес проекту.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:09

Львівський БатяР
Плюсую.
Але спочатку треба зрозуміти мету інвестиції. Що вона має принести згодом.
Для себе я бачу це так.
На пенсії скоріш за все я змушений буду працювати. Так от, щоб не працювати руками, а головою треба вкладати в знання. На першому місці мова (мови). Англійська звісно. Бо продукти інтелектуального труда краще продавати туда де грошей більше, тобто за кордон. Що продавати, це вже питання інше, тут можна багато написати. Я маю що.

Далі здоров'я. Вкладаємо в зуби ну і слідкуємо (це дешевше). Не жерти все підряд. Частіше робити усілякі діагностики. Шукати і триматися за гарних лікарів. Займатися фізкультурою. Мета - на пенсії веселіше жити коли нічого не болить.

Ну і в дітей треба інвестувати. Теж саме що і собі - знання і здоров'я, ну і виховання. Дасть бог вони нас будуть забезпечувати на старості ;). Хоча, краще на себе покладатися.
Тут не тільки інвестиція грошима, але і власним часом і без цього ніяк. Все за гроші не купиш.
fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  fis написав:На пенсії скоріш за все я змушений буду працювати.

...а коли ж відпочивати/подорожувати/риболовля/сім'я/внуки і т. п. - коли це все?
- й надалі, брати приклад з своїх пращурів: "працюй/гаруй, поки молодий..... - так і будеш гарувати, як будеш старий"! :D
Ні!
... от, Я свою пенсію бачу так:(як мінімум) - здача однієї(може двох) квартир і присутність моя на МОЇЙ роботі/бізнесі - 2-3(інколи 4-5ть днів) в тиждень!
Все!

- бо коли ж тоді жити, якщо весь час робота.... робота... робота???!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:35

згадалась стара народна галицька мудрість

"Чого бідний - бо дурний,
чого дурний? - бо бідний!"

:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:00

  greenozon написав:згадалась стара народна галицька мудрість

"Чого бідний - бо дурний,
чого дурний? - бо бідний!"

:)

...трохи це не до нашого часу...
.....бувають, дуб-дубом, але:
- мають багатого папіка
- спадок: квартира(або й дві-три)
- заможні батьки переписують фірму/завод/банк
- вдале одруження(див. попередній пункт)
- і т. д. і т. п...... - просто, набагато легше, коли є вже ГОТОВИЙ стартовий капітал, а вам ще тільки якихось 25р.! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:03

якщо дуб дубом, то
багатий папік
спадок
лотерея
знайдений гаманець на дорозі
ітд ітп

дуже скоро закінчаться, завершаться і почнеться рівно той рівень, на якому базуєтьсься твій інваріант.

щоб піднятись вище треба розвиватись.
треба хотіти розвиватись
щоб хотіти - треба мати мету, вірніше мрію, можна і не одну.

формула така - М.Ц.П.У.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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  #<1 ... 209210211212
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