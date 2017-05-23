Додано: Вів 10 кві, 2018 13:09

Плюсую.Але спочатку треба зрозуміти мету інвестиції. Що вона має принести згодом.Для себе я бачу це так.На пенсії скоріш за все я змушений буду працювати. Так от, щоб не працювати руками, а головою треба вкладати в знання. На першому місці мова (мови). Англійська звісно. Бо продукти інтелектуального труда краще продавати туда де грошей більше, тобто за кордон. Що продавати, це вже питання інше, тут можна багато написати. Я маю що.Далі здоров'я. Вкладаємо в зуби ну і слідкуємо (це дешевше). Не жерти все підряд. Частіше робити усілякі діагностики. Шукати і триматися за гарних лікарів. Займатися фізкультурою. Мета - на пенсії веселіше жити коли нічого не болить.Ну і в дітей треба інвестувати. Теж саме що і собі - знання і здоров'я, ну і виховання. Дасть бог вони нас будуть забезпечувати на старості. Хоча, краще на себе покладатися.Тут не тільки інвестиція грошима, але і власним часом і без цього ніяк. Все за гроші не купиш.