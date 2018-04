Додано: Сер 11 кві, 2018 07:24

Долярчику, квартиру на пенсії здавати то теж варіант. Просто про інші варіанти не треба забувати. Бо всяке може бути і з собою можна буде забрати лише себе і свій розум. Тому інвестиції в знання і здоров‘я це мої головні пріоритети а потім вже нерухомість. Пенсія без здоров‘я буде безрадісною і всі гроші від оренди можуть йти на ліки а не на відпочинок як ви собі мрієте.





