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Ethereum написав:Накінець акурт бусурманин створив свою гілку і там тулить нерухомість. Що порадите в районі школи Шептицького?
Через дорогу є готовий, давно зданий і не дорогий будинок на Бережанській (але там, звичайно, залишки). Напевно, "Авалон АП" буде непоганим (він трошки далі, біля церкви, і здача реально через 2-3 роки, і дорогий). Дивлячись на яку площу розраховуєте. Якщо конце треба біля гімназії Шептицького, то, напевно, є як мінімум одна дитина і треба як мінімум дві кімнати. На Бережанській в залишках 3к досить великої площі.
Можливо, варто подивитися цегляну вторинку.
... ну, а там, біля того зданого будинку на Бережанській, добудовують будинок екодомівці, - може там є щось "хороше"?
big539 написав:Читаю эти бредни про "инвестирование в себя" и ржу в голос! Какое в срацю "инвестирование"??? Вы издеваетесь чтоли?.. Ну вот чел чуть выше дал длинный список своих, простигоспади, "инвестиций" в себя. какие то книжки-семинары... И что. он туда смог заинвестировать тысяч 50-60 долларов??? Да не смешите мои тапочки! да, я согласен что книжки надо читать, семинары надо посещать, в вуз иногда надо ходить. Но всё перечисленное стоит настолько МАЛО, что назвать траты на ЭТО - инвестициями может повернуться язык только у полных иди.отов. Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"?
Людині (типу Акурта) важко щось запропонувати, оскільки на скільки Я зрозумів з його постів, Акурт реалізував себе і кайфує від життя... А от нпр. якби пан Долярчик володів даною сумою можна порекомендувати йому пройти програму навчання та отримати диплом MBA. Боюсь помилитись, але за кордоном, якщо брати відомі вузи - цієї суми залдве вистачить на навчання, плюс треба мати високий бал по IELTS academic level test, також потрібно пройти відбір з шаленою к-стю людей на місце. Або вибрати за кордоном щось простіше з меншим конкурсом де вартість буде десь 15к/рік. Також можна пройти цей курс в Україні нпр. у Львові вважається, що УКУ має досить пристойний рівень, це буде коштувати приблизно 21к https://lvbs.com.ua/education/programs/kemba/ решту грошей можна витрати на початок власного бізнес проекту.
Львівський БатяР Плюсую. Але спочатку треба зрозуміти мету інвестиції. Що вона має принести згодом. Для себе я бачу це так. На пенсії скоріш за все я змушений буду працювати. Так от, щоб не працювати руками, а головою треба вкладати в знання. На першому місці мова (мови). Англійська звісно. Бо продукти інтелектуального труда краще продавати туда де грошей більше, тобто за кордон. Що продавати, це вже питання інше, тут можна багато написати. Я маю що.
Далі здоров'я. Вкладаємо в зуби ну і слідкуємо (це дешевше). Не жерти все підряд. Частіше робити усілякі діагностики. Шукати і триматися за гарних лікарів. Займатися фізкультурою. Мета - на пенсії веселіше жити коли нічого не болить.
Ну і в дітей треба інвестувати. Теж саме що і собі - знання і здоров'я, ну і виховання. Дасть бог вони нас будуть забезпечувати на старості . Хоча, краще на себе покладатися. Тут не тільки інвестиція грошима, але і власним часом і без цього ніяк. Все за гроші не купиш.
fis написав:На пенсії скоріш за все я змушений буду працювати.
...а коли ж відпочивати/подорожувати/риболовля/сім'я/внуки і т. п. - коли це все? - й надалі, брати приклад з своїх пращурів: "працюй/гаруй, поки молодий..... - так і будеш гарувати, як будеш старий"! Ні! ... от, Я свою пенсію бачу так:(як мінімум) - здача однієї(може двох) квартир і присутність моя на МОЇЙ роботі/бізнесі - 2-3(інколи 4-5ть днів) в тиждень! Все!
- бо коли ж тоді жити, якщо весь час робота.... робота... робота???!
greenozon написав:згадалась стара народна галицька мудрість
"Чого бідний - бо дурний, чого дурний? - бо бідний!"
...трохи це не до нашого часу... .....бувають, дуб-дубом, але: - мають багатого папіка - спадок: квартира(або й дві-три) - заможні батьки переписують фірму/завод/банк - вдале одруження(див. попередній пункт) - і т. д. і т. п...... - просто, набагато легше, коли є вже ГОТОВИЙ стартовий капітал, а вам ще тільки якихось 25р.!
Ethereum написав:Накінець акурт бусурманин створив свою гілку і там тулить нерухомість. Що порадите в районі школи Шептицького?
Через дорогу є готовий, давно зданий і не дорогий будинок на Бережанській (але там, звичайно, залишки). Напевно, "Авалон АП" буде непоганим (він трошки далі, біля церкви, і здача реально через 2-3 роки, і дорогий). Дивлячись на яку площу розраховуєте. Якщо конце треба біля гімназії Шептицького, то, напевно, є як мінімум одна дитина і треба як мінімум дві кімнати. На Бережанській в залишках 3к досить великої площі.
Можливо, варто подивитися цегляну вторинку.
... ну, а там, біля того зданого будинку на Бережанській, добудовують будинок екодомівці, - може там є щось "хороше"?
Вторинка я пас,сам не можу продати пока. Однокімнатну хватить,зараз вони і по 60метрів роблять,та і в аренду легше здавати.
Долярчику, квартиру на пенсії здавати то теж варіант. Просто про інші варіанти не треба забувати. Бо всяке може бути і з собою можна буде забрати лише себе і свій розум. Тому інвестиції в знання і здоров‘я це мої головні пріоритети а потім вже нерухомість. Пенсія без здоров‘я буде безрадісною і всі гроші від оренди можуть йти на ліки а не на відпочинок як ви собі мрієте.