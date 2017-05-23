...ну і я про це!
....я вже на різних гілках, задаю одне й те саме запитання: КУДИ вкласти кошти для примноження/збереження до наступної весни на ремонт, крім депо???!(ну і всякі крипти-форекси-акції - не пропонувати, бо я в них "не бум-бум")
- то, або тиша у відповідь
- або, кажуть, що є "купа" варіантів, але чомусь ЖОДНОГО не озвучать?
- або, був варіант, щоб я ЗАРАЗ накупив матеріалу! - на що я відповів: "мені що, на сходовій клітці це все РІК тримати?"
- то ж, толкових варіантів, Я так і не почув, але почув КУЧУ СМІХУ, коли Я написав, що розмістив долародепо на пів року під 2,75% річних і ще "маленьке" під 3,25% на рік!
- але ЧОГО сміятись, якщо варіантів НЕ ДАЛИ?!
(бо в мій бізнес - вже "не лізе",-напхав товару "під зав"язку"!)
...то ж, ШАНОВНІ, - Є ЩО ЗАПРОПОНУВАТИ?