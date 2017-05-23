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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:пусть лучше 4% ,чем ничего

...ну і я про це!
....я вже на різних гілках, задаю одне й те саме запитання: КУДИ вкласти кошти для примноження/збереження до наступної весни на ремонт, крім депо???!(ну і всякі крипти-форекси-акції - не пропонувати, бо я в них "не бум-бум")
- то, або тиша у відповідь
- або, кажуть, що є "купа" варіантів, але чомусь ЖОДНОГО не озвучать? :mrgreen:
- або, був варіант, щоб я ЗАРАЗ накупив матеріалу! :mrgreen: - на що я відповів: "мені що, на сходовій клітці це все РІК тримати?" :mrgreen:

- то ж, толкових варіантів, Я так і не почув, але почув КУЧУ СМІХУ, коли Я написав, що розмістив долародепо на пів року під 2,75% річних і ще "маленьке" під 3,25% на рік!
- але ЧОГО сміятись, якщо варіантів НЕ ДАЛИ?!
(бо в мій бізнес - вже "не лізе",-напхав товару "під зав"язку"!) :D

...то ж, ШАНОВНІ, - Є ЩО ЗАПРОПОНУВАТИ?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 11 кві, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:33

Долярчик
Я вище писав де можна розмістись під 4% річних. Можна поцікавитись, що вас там не влаштувало ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:28

  Львівський БатяР написав:Долярчик
Я вище писав де можна розмістись під 4% річних. Можна поцікавитись, що вас там не влаштувало ?

1)пролистав трохи сторінок - нічого не знайшов.......- а Ви мали на увазі депо в Укргазі?
2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!!


ІФ,
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