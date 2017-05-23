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...ну і я про це! ....я вже на різних гілках, задаю одне й те саме запитання: КУДИ вкласти кошти для примноження/збереження до наступної весни на ремонт, крім депо???!(ну і всякі крипти-форекси-акції - не пропонувати, бо я в них "не бум-бум") - то, або тиша у відповідь - або, кажуть, що є "купа" варіантів, але чомусь ЖОДНОГО не озвучать? - або, був варіант, щоб я ЗАРАЗ накупив матеріалу! - на що я відповів: "мені що, на сходовій клітці це все РІК тримати?"
- то ж, толкових варіантів, Я так і не почув, але почув КУЧУ СМІХУ, коли Я написав, що розмістив долародепо на пів року під 2,75% річних і ще "маленьке" під 3,25% на рік! - але ЧОГО сміятись, якщо варіантів НЕ ДАЛИ?! (бо в мій бізнес - вже "не лізе",-напхав товару "під зав"язку"!)
...то ж, ШАНОВНІ, - Є ЩО ЗАПРОПОНУВАТИ?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 11 кві, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам ....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД! " Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. "
Долярчик написав:В цій темі, давайте обговорювати наступне: 1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата? 2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...
...і, тут стільки людей "колотиться", а невже, ніхто останнім часом не купував для здачі в оренду і не робив ремонт? - ЧОМУ ТАКА МЕРТВА ТИША???!(хто довкола, ці всі новобуди викупляє, як тут - тишина?)