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...ну і я про це! ....я вже на різних гілках, задаю одне й те саме запитання: КУДИ вкласти кошти для примноження/збереження до наступної весни на ремонт, крім депо???!(ну і всякі крипти-форекси-акції - не пропонувати, бо я в них "не бум-бум") - то, або тиша у відповідь - або, кажуть, що є "купа" варіантів, але чомусь ЖОДНОГО не озвучать? - або, був варіант, щоб я ЗАРАЗ накупив матеріалу! - на що я відповів: "мені що, на сходовій клітці це все РІК тримати?"
- то ж, толкових варіантів, Я так і не почув, але почув КУЧУ СМІХУ, коли Я написав, що розмістив долародепо на пів року під 2,75% річних і ще "маленьке" під 3,25% на рік! - але ЧОГО сміятись, якщо варіантів НЕ ДАЛИ?! (бо в мій бізнес - вже "не лізе",-напхав товару "під зав"язку"!)
...то ж, ШАНОВНІ, - Є ЩО ЗАПРОПОНУВАТИ?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 11 кві, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам ....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД! " Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. "
Долярчик написав:В цій темі, давайте обговорювати наступне: 1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата? 2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...
...і, тут стільки людей "колотиться", а невже, ніхто останнім часом не купував для здачі в оренду і не робив ремонт? - ЧОМУ ТАКА МЕРТВА ТИША???!(хто довкола, ці всі новобуди викупляє, як тут - тишина?)
....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам ....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД! " Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. "
...давайте, краще по темі гілки!
По темі гілки: у вас зараз банально не вистачає грошей купити, відремонтувати, обставити квартиру під оренду. Це є даність вашої поточної ситуації. Тому повертайтесь до даних порад. А саме. Оскільки ви "не бум-бум" в крипті, ІФ тощо - то вперед в інтернет-лекторій за знаннями. "Процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами" - це є данність, факт і керівництво до дії. Витрачайте свій час, вчіться, а в іншому разі ви назавжди застрягнете в щурячих перегонах, кожен день по одному колу, як маленька пересічна людина, що є бідною бо дурною. Нема на то ради. Небажання або нездатність вчитися приводять до перманентного перебування на дні соціально-майнової драбини. Не буде вам поради як залишаючись в запуканій комфорт-зоні раптово стати казково багатим Іванком-дурнем.
Непогані поради вам дали і ті, що є загального плану: вивчити англійську, займатися спортом, тримати себе і рідних в здоровому стані.
Є також опція Акурта: продати все (і бізнес, і котлован на Замарстинівській) і гайда до Туреччини, до студій під здачу, 14%-их депозитів у лірах, жерти, побухувати, нудьгувати в інтернетах, супер!.. Але ж, зачекайте... б***, на це не вистачає бабла! Треба і самому десь жити і притому не в однушці з сім'єю, треба хоча би пару студій під здачу, а ще і трохи лір в банку, а ще медстраховки всім екс-козакам. А до того ж є дитина, що має ходити до якоїсь школи, невже до турецької? І ще то все треба продумати, вивчити питання (йой, знову вчитися!), та і взагалі підняти дупу.
Нє! Хай вже все буде як є. Дао Долярчика - павільйон на базарі, прєлєсть на околиці і мрія раптово отримати в інтернеті пораду на мільйон.
...ну та вже ДОСТАТНЬО обговорювати мою персону! (все те, що пишете, я вже давно-давним зрозумів!..... просто, була цікава реакція НАШОГО менталітету! ...також, цікаво, як реагують, на пана Акурта на сусідній гілці...... - все це дає ПОВНУ картину про нас, українців, - про НАШ менталітет, про наше ставлення одне до одного, про нашу доброзичливість, про нашу доброту.... і т. ін.!)
Ще раз кажу, Я ЗНАЮ ЩО РОБИТИ ДАЛІ!(в глобальному масштабі, для себе) Я просто, тільки запитав, де/в чому "перетримати" кошти до ремонта, до наступної весни, і все!
...а тема, сама по собі цікава! (і не важливо, що Я, на моменті, не можу купити собі для здачі квартиру, бо тільки-но купив квартиру "для себе і своєї сім'ї!)