RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:пусть лучше 4% ,чем ничего

...ну і я про це!
....я вже на різних гілках, задаю одне й те саме запитання: КУДИ вкласти кошти для примноження/збереження до наступної весни на ремонт, крім депо???!(ну і всякі крипти-форекси-акції - не пропонувати, бо я в них "не бум-бум")
- то, або тиша у відповідь
- або, кажуть, що є "купа" варіантів, але чомусь ЖОДНОГО не озвучать? :mrgreen:
- або, був варіант, щоб я ЗАРАЗ накупив матеріалу! :mrgreen: - на що я відповів: "мені що, на сходовій клітці це все РІК тримати?" :mrgreen:

- то ж, толкових варіантів, Я так і не почув, але почув КУЧУ СМІХУ, коли Я написав, що розмістив долародепо на пів року під 2,75% річних і ще "маленьке" під 3,25% на рік!
- але ЧОГО сміятись, якщо варіантів НЕ ДАЛИ?!
(бо в мій бізнес - вже "не лізе",-напхав товару "під зав"язку"!) :D

...то ж, ШАНОВНІ, - Є ЩО ЗАПРОПОНУВАТИ?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 11 кві, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 19.10.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:33

Долярчик
Я вище писав де можна розмістись під 4% річних. Можна поцікавитись, що вас там не влаштувало ?
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:28

  Львівський БатяР написав:Долярчик
Я вище писав де можна розмістись під 4% річних. Можна поцікавитись, що вас там не влаштувало ?

1)пролистав трохи сторінок - нічого не знайшов.......- а Ви мали на увазі депо в Укргазі?
2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 19.10.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!!


ІФ,
наприклад

http://www.otpcapital.com.ua/dovidn_inv ... /index.php
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:28

  greenozon написав:
  Долярчик написав:2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!!


ІФ,
наприклад

http://www.otpcapital.com.ua/dovidn_inv ... /index.php

....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам :D
....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД!
" Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, :!: а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. :!: Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. :!: "

...давайте, краще по темі гілки! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 19.10.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:37

  Долярчик написав:В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...

... навскидку кину пару варіантів по "доступній" ціні:
1) Зелена Стріт
2) Парус Смарт
3) Лінкольн
4) П'ята Авеню
5) Яскравий Львів

... нагадаю ще раз нашу тему! :D

...і, тут стільки людей "колотиться", а невже, ніхто останнім часом не купував для здачі в оренду і не робив ремонт?
- ЧОМУ ТАКА МЕРТВА ТИША???!(хто довкола, ці всі новобуди викупляє, як тут - тишина?) :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 19.10.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:а Ви мали на увазі депо в Укргазі?


так його...
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:33

  Долярчик написав:
  greenozon написав:
  Долярчик написав:2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!!


ІФ,
наприклад

http://www.otpcapital.com.ua/dovidn_inv ... /index.php

....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам :D
....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД!
" Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, :!: а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. :!: Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. :!: "

...давайте, краще по темі гілки! :D


По темі гілки: у вас зараз банально не вистачає грошей купити, відремонтувати, обставити квартиру під оренду. Це є даність вашої поточної ситуації. Тому повертайтесь до даних порад. А саме. Оскільки ви "не бум-бум" в крипті, ІФ тощо - то вперед в інтернет-лекторій за знаннями. "Процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами" - це є данність, факт і керівництво до дії. Витрачайте свій час, вчіться, а в іншому разі ви назавжди застрягнете в щурячих перегонах, кожен день по одному колу, як маленька пересічна людина, що є бідною бо дурною. Нема на то ради. Небажання або нездатність вчитися приводять до перманентного перебування на дні соціально-майнової драбини. Не буде вам поради як залишаючись в запуканій комфорт-зоні раптово стати казково багатим Іванком-дурнем.

Непогані поради вам дали і ті, що є загального плану: вивчити англійську, займатися спортом, тримати себе і рідних в здоровому стані.

Є також опція Акурта: продати все (і бізнес, і котлован на Замарстинівській) і гайда до Туреччини, до студій під здачу, 14%-их депозитів у лірах, жерти, побухувати, нудьгувати в інтернетах, супер!.. Але ж, зачекайте... б***, на це не вистачає бабла! Треба і самому десь жити і притому не в однушці з сім'єю, треба хоча би пару студій під здачу, а ще і трохи лір в банку, а ще медстраховки всім екс-козакам. А до того ж є дитина, що має ходити до якоїсь школи, невже до турецької? І ще то все треба продумати, вивчити питання (йой, знову вчитися!), та і взагалі підняти дупу.

Нє! Хай вже все буде як є. Дао Долярчика - павільйон на базарі, прєлєсть на околиці і мрія раптово отримати в інтернеті пораду на мільйон.
geoleo
 
Повідомлень: 229
З нами з: 08.09.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:амостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок,


не хочете самостійно (дійно треба вчитись і багато) - працюйте через КУА.

@geoleo - дуже гарний допис, чую в ньому наскрізь львівський дух! )

@Долярчик - вам треба почати із мрії.
навіщо ці дрібні рухи, двіжухи, оренди, продажі...
головне - чому? навіщо, потім як де коли :)
на скільки часу наперед у вас написаний ЛФП?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...ну та вже ДОСТАТНЬО обговорювати мою персону! :D
(все те, що пишете, я вже давно-давним зрозумів!..... просто, була цікава реакція НАШОГО менталітету! :wink:
...також, цікаво, як реагують, на пана Акурта на сусідній гілці...... - все це дає ПОВНУ картину про нас, українців, - про НАШ менталітет, про наше ставлення одне до одного, про нашу доброзичливість, про нашу доброту.... і т. ін.!)

Ще раз кажу, Я ЗНАЮ ЩО РОБИТИ ДАЛІ!(в глобальному масштабі, для себе) Я просто, тільки запитав, де/в чому "перетримати" кошти до ремонта, до наступної весни, і все! :D

...а тема, сама по собі цікава! (і не важливо, що Я, на моменті, не можу купити собі для здачі квартиру, бо тільки-но купив квартиру "для себе і своєї сім'ї!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 19.10.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 16, 17, 18
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
174 14510
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 12:36
rjkz
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 390272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.