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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я сьогодні найняв молодих дизайнерів. За робочку, підбір матеріалів з адресами де купити за їх знижками, наглядом - 8500 грн.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:04

  greenozon написав:
  Долярчик написав:2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!!


ІФ,
наприклад

http://www.otpcapital.com.ua/dovidn_inv ... /index.php

....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам :D
....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД!
" Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, :!: а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. :!: Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. :!: "

...давайте, краще по темі гілки! :D[/quote]

По темі гілки: у вас зараз банально не вистачає грошей купити, відремонтувати, обставити квартиру під оренду. Це є даність вашої поточної ситуації. Тому повертайтесь до даних порад. А саме. Оскільки ви "не бум-бум" в крипті, ІФ тощо - то вперед в інтернет-лекторій за знаннями. "Процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами" - це є данність, факт і керівництво до дії. Витрачайте свій час, вчіться, а в іншому разі ви назавжди застрягнете в щурячих перегонах, кожен день по одному колу, як маленька пересічна людина, що є бідною бо дурною. Нема на то ради. Небажання або нездатність вчитися приводять до перманентного перебування на дні соціально-майнової драбини. Не буде вам поради як залишаючись в запуканій комфорт-зоні раптово стати казково багатим Іванком-дурнем.

Непогані поради вам дали і ті, що є загального плану: вивчити англійську, займатися спортом, тримати себе і рідних в здоровому стані.

Є також опція Акурта: продати все (і бізнес, і котлован на Замарстинівській) і гайда до Туреччини, до студій під здачу, 14%-их депозитів у лірах, жерти, побухувати, нудьгувати в інтернетах, супер!.. Але ж, зачекайте... б***, на це не вистачає бабла! Треба і самому десь жити і притому не в однушці з сім'єю, треба хоча би пару студій під здачу, а ще і трохи лір в банку, а ще медстраховки всім екс-козакам. А до того ж є дитина, що має ходити до якоїсь школи, невже до турецької? І ще то все треба продумати, вивчити питання (йой, знову вчитися!), та і взагалі підняти дупу.

Нє! Хай вже все буде як є. Дао Долярчика - павільйон на базарі, прєлєсть на околиці і мрія раптово отримати в інтернеті пораду на мільйон.[/quote]
Львовски дух? Говорите? Львове, если вы читали внимательно историю были умнее даже евреев,не умнее,а всегда шустрее и как поляки всегда прибеднялись-не удивлюсь если у Долярчика 10 квартир под сдачу))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05

  Долярчик написав:2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!!


ІФ,
наприклад

http://www.otpcapital.com.ua/dovidn_inv ... /index.php[/quote]
....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам :D
....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД!
" Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, :!: а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. :!: Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. :!: "

...давайте, краще по темі гілки! :D[/quote]

По темі гілки: у вас зараз банально не вистачає грошей купити, відремонтувати, обставити квартиру під оренду. Це є даність вашої поточної ситуації. Тому повертайтесь до даних порад. А саме. Оскільки ви "не бум-бум" в крипті, ІФ тощо - то вперед в інтернет-лекторій за знаннями. "Процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами" - це є данність, факт і керівництво до дії. Витрачайте свій час, вчіться, а в іншому разі ви назавжди застрягнете в щурячих перегонах, кожен день по одному колу, як маленька пересічна людина, що є бідною бо дурною. Нема на то ради. Небажання або нездатність вчитися приводять до перманентного перебування на дні соціально-майнової драбини. Не буде вам поради як залишаючись в запуканій комфорт-зоні раптово стати казково багатим Іванком-дурнем.

Непогані поради вам дали і ті, що є загального плану: вивчити англійську, займатися спортом, тримати себе і рідних в здоровому стані.

Є також опція Акурта: продати все (і бізнес, і котлован на Замарстинівській) і гайда до Туреччини, до студій під здачу, 14%-их депозитів у лірах, жерти, побухувати, нудьгувати в інтернетах, супер!.. Але ж, зачекайте... б***, на це не вистачає бабла! Треба і самому десь жити і притому не в однушці з сім'єю, треба хоча би пару студій під здачу, а ще і трохи лір в банку, а ще медстраховки всім екс-козакам. А до того ж є дитина, що має ходити до якоїсь школи, невже до турецької? І ще то все треба продумати, вивчити питання (йой, знову вчитися!), та і взагалі підняти дупу.

Нє! Хай вже все буде як є. Дао Долярчика - павільйон на базарі, прєлєсть на околиці і мрія раптово отримати в інтернеті пораду на мільйон.[/quote]
Львовский дух?" Говорите? Вы знаете ,что происходит во Львове, если вы читали внимательно историю-истинные Львове всегда были умнее даже евреев,не умнее,а всегда шустрее и как поляки всегда прибеднялись-не удивлюсь если у Долярчика 10 квартир под сдачу)) П.С. Чем зацепила тема? Да ничем не зацепила-просто люблю этот город и всё!
sinus
 
Повідомлень: 187
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