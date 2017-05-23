Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05

Долярчик написав: 2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!! 2) і питання більше стояло: "КРІМ депо"?!!!

ІФ,наприклад[/quote]....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам..." Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок,а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення.Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами....давайте, краще по темі гілки![/quote]По темі гілки: у вас зараз банально не вистачає грошей купити, відремонтувати, обставити квартиру під оренду. Це є даність вашої поточної ситуації. Тому повертайтесь до даних порад. А саме. Оскільки ви "не бум-бум" в крипті, ІФ тощо - то вперед в інтернет-лекторій за знаннями. "Процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами" - це є данність, факт і керівництво до дії. Витрачайте свій час, вчіться, а в іншому разі ви назавжди застрягнете в щурячих перегонах, кожен день по одному колу, як маленька пересічна людина, що є бідною бо дурною. Нема на то ради. Небажання або нездатність вчитися приводять до перманентного перебування на дні соціально-майнової драбини. Не буде вам поради як залишаючись в запуканій комфорт-зоні раптово стати казково багатим Іванком-дурнем.Непогані поради вам дали і ті, що є загального плану: вивчити англійську, займатися спортом, тримати себе і рідних в здоровому стані.Є також опція Акурта: продати все (і бізнес, і котлован на Замарстинівській) і гайда до Туреччини, до студій під здачу, 14%-их депозитів у лірах, жерти, побухувати, нудьгувати в інтернетах, супер!.. Але ж, зачекайте... б***, на це не вистачає бабла! Треба і самому десь жити і притому не в однушці з сім'єю, треба хоча би пару студій під здачу, а ще і трохи лір в банку, а ще медстраховки всім екс-козакам. А до того ж є дитина, що має ходити до якоїсь школи, невже до турецької? І ще то все треба продумати, вивчити питання (йой, знову вчитися!), та і взагалі підняти дупу.Нє! Хай вже все буде як є. Дао Долярчика - павільйон на базарі, прєлєсть на околиці і мрія раптово отримати в інтернеті пораду на мільйон.[/quote]Львовский дух?" Говорите? Вы знаете ,что происходит во Львове, если вы читали внимательно историю-истинные Львове всегда были умнее даже евреев,не умнее,а всегда шустрее и как поляки всегда прибеднялись-не удивлюсь если у Долярчика 10 квартир под сдачу)) П.С. Чем зацепила тема? Да ничем не зацепила-просто люблю этот город и всё!