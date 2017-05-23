Я сьогодні найняв молодих дизайнерів. За робочку, підбір матеріалів з адресами де купити за їх знижками, наглядом - 8500 грн.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я сьогодні найняв молодих дизайнерів. За робочку, підбір матеріалів з адресами де купити за їх знижками, наглядом - 8500 грн.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:04
....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам
....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД!
" Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. "
...давайте, краще по темі гілки! [/quote]
По темі гілки: у вас зараз банально не вистачає грошей купити, відремонтувати, обставити квартиру під оренду. Це є даність вашої поточної ситуації. Тому повертайтесь до даних порад. А саме. Оскільки ви "не бум-бум" в крипті, ІФ тощо - то вперед в інтернет-лекторій за знаннями. "Процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами" - це є данність, факт і керівництво до дії. Витрачайте свій час, вчіться, а в іншому разі ви назавжди застрягнете в щурячих перегонах, кожен день по одному колу, як маленька пересічна людина, що є бідною бо дурною. Нема на то ради. Небажання або нездатність вчитися приводять до перманентного перебування на дні соціально-майнової драбини. Не буде вам поради як залишаючись в запуканій комфорт-зоні раптово стати казково багатим Іванком-дурнем.
Непогані поради вам дали і ті, що є загального плану: вивчити англійську, займатися спортом, тримати себе і рідних в здоровому стані.
Є також опція Акурта: продати все (і бізнес, і котлован на Замарстинівській) і гайда до Туреччини, до студій під здачу, 14%-их депозитів у лірах, жерти, побухувати, нудьгувати в інтернетах, супер!.. Але ж, зачекайте... б***, на це не вистачає бабла! Треба і самому десь жити і притому не в однушці з сім'єю, треба хоча би пару студій під здачу, а ще і трохи лір в банку, а ще медстраховки всім екс-козакам. А до того ж є дитина, що має ходити до якоїсь школи, невже до турецької? І ще то все треба продумати, вивчити питання (йой, знову вчитися!), та і взагалі підняти дупу.
Нє! Хай вже все буде як є. Дао Долярчика - павільйон на базарі, прєлєсть на околиці і мрія раптово отримати в інтернеті пораду на мільйон.[/quote]
Львовски дух? Говорите? Львове, если вы читали внимательно историю были умнее даже евреев,не умнее,а всегда шустрее и как поляки всегда прибеднялись-не удивлюсь если у Долярчика 10 квартир под сдачу))
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05
ІФ,
наприклад
....давайте, я тільки клаптик тексту з-відти візьму і пару ще знаків додам
....і давайте, вже на цьому ЗАВЕРШИМО ЦЕЙ ФЛУД!
" Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами. "
...давайте, краще по темі гілки! [/quote]
По темі гілки: у вас зараз банально не вистачає грошей купити, відремонтувати, обставити квартиру під оренду. Це є даність вашої поточної ситуації. Тому повертайтесь до даних порад. А саме. Оскільки ви "не бум-бум" в крипті, ІФ тощо - то вперед в інтернет-лекторій за знаннями. "Процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами" - це є данність, факт і керівництво до дії. Витрачайте свій час, вчіться, а в іншому разі ви назавжди застрягнете в щурячих перегонах, кожен день по одному колу, як маленька пересічна людина, що є бідною бо дурною. Нема на то ради. Небажання або нездатність вчитися приводять до перманентного перебування на дні соціально-майнової драбини. Не буде вам поради як залишаючись в запуканій комфорт-зоні раптово стати казково багатим Іванком-дурнем.
Непогані поради вам дали і ті, що є загального плану: вивчити англійську, займатися спортом, тримати себе і рідних в здоровому стані.
Є також опція Акурта: продати все (і бізнес, і котлован на Замарстинівській) і гайда до Туреччини, до студій під здачу, 14%-их депозитів у лірах, жерти, побухувати, нудьгувати в інтернетах, супер!.. Але ж, зачекайте... б***, на це не вистачає бабла! Треба і самому десь жити і притому не в однушці з сім'єю, треба хоча би пару студій під здачу, а ще і трохи лір в банку, а ще медстраховки всім екс-козакам. А до того ж є дитина, що має ходити до якоїсь школи, невже до турецької? І ще то все треба продумати, вивчити питання (йой, знову вчитися!), та і взагалі підняти дупу.
Нє! Хай вже все буде як є. Дао Долярчика - павільйон на базарі, прєлєсть на околиці і мрія раптово отримати в інтернеті пораду на мільйон.[/quote]
Львовский дух?" Говорите? Вы знаете ,что происходит во Львове, если вы читали внимательно историю-истинные Львове всегда были умнее даже евреев,не умнее,а всегда шустрее и как поляки всегда прибеднялись-не удивлюсь если у Долярчика 10 квартир под сдачу)) П.С. Чем зацепила тема? Да ничем не зацепила-просто люблю этот город и всё!
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:36
Долярчик
продавайте хату, шукайте щось інше
по прямій до Вашої будови рукою подати...
У Львівській міськраді погодили будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій,13
У Львові, на вулиці Пластовій, 13, побудують механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів.
Прикметно, що питання щодо будівництва заводу на Пластовій, 13 не виносили на громадське обговорення.
Мешканці району Знесіння виступили проти побудови на вулиці Пластовій сміттєпереробного заводу.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:38
Поруч із вулицею Мазепи хочуть звести нове житло
Віталій Гуда та Володимир Пєшков хочуть збудувати зблоковані житлові будинки із творчою майстернею на вул. Ільмовій, 7, 9, що поруч із вул. Мазепи.
Новий багатоквартирний житловий будинок хочуть звести на земельній ділянці площею 0,0184 га. Для цього збираються зносити існуючі занедбані будівлі
Забудовники планують зводити майбутній житловий будинок із творчою майстернею на 7 поверхів, однак у проекті рішення Львівської міськради поверховість вказана до 4 поверхів.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:46
Керівника львівської-компанії забудовника ПрАТ «Ірокс» Ігоря Микичака затримали у справі про шахрайство при будівництві кількох будинків у Львові.
За інформацією видання, Ігоря Микичака затримали у середу, 11 квітня. Йому офіційно вручили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Розслідування цієї справи триває від лютого 2018 року. Ігорю Микичаку інкримінують самовільне захоплення земельних ділянок під будівництво, окрім того його звинувачують у залученні коштів під будівництво багатоквартирних будинків без отримання необхідних дозволів.
Нагадаємо, Львівська міська рада застерігає від придбання квартир у будинках ПрАТ «Ірокс» на вул. Антонича-Майданній, вул. Шевченка, 418, вул. Тернопільській, 42. У мерії хочуть знесення будинку на вул. Тернопільській, 42.
Ще у листопаді 2017 року міський голова Львова Андрій Садовий звернувся листом до заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо незаконного будівництва в місті ПрАТ «Ірокс».
Натомість у компанії кажуть, що міська рада навмисне поширює неправдиву інформацію, з метою дискредитувати їх.
сонцесяйний, прокуратура, СБУ, суди отримають купу квартир
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:47
Бельгійське містечко. Афера з масштабними наслідками у Львов
Бельгійське містечко. Афера з масштабними наслідками у Львові та області
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:06
1)...а чому не "передерти" з інету, який Вам до вподоби "дизайнерський ремонт" і САМОМУ все проконтролювати?
2)...дизайнери, по-любому, мають відкати з тих магазинів, які вони будуть пропонувати! - то, знову ж таки, - "на холєру ті дизайнери"?!(якщо самі знайдете/купите дешевше!)
... чи, Ви, на стільки зайняті, що самі, не маєте часу, всім цим займатись?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:01
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Саме так, не маю часу. Хоча і можу все зробити сам.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:28
а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
...все, требай йти з форума...... - так легко, мене ще ніхто не міг розкусити....
(і то помилились, всього лиш на дві квартири, - не 10ть,а 12 )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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