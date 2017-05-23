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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:35

  jump написав:Долярчик

продавайте хату, шукайте щось інше
по прямій до Вашої будови рукою подати... :shock:

У Львівській міськраді погодили будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій,13
У Львові, на вулиці Пластовій, 13, побудують механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів.
Прикметно, що питання щодо будівництва заводу на Пластовій, 13 не виносили на громадське обговорення.
Мешканці району Знесіння виступили проти побудови на вулиці Пластовій сміттєпереробного заводу.

...все, сказано-зроблено! :mrgreen:
....вже продав! - і купив ось тут, Хмельницький парк)) - все ж таки ближче до Пластової(а то від авалонців на Мазепи, ще до Пластової піляти і піляти)

Зображення
Зображення
... а так, з верхніх поверхів - і димок з того заводу буду бачити! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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там й так щоденний смог від вихлопів маси машин-автобусів-фур і як додатковий бонус - заправка під вікнами
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:59

  Долярчик написав:
  fis написав:Я сьогодні найняв молодих дизайнерів. За робочку, підбір матеріалів з адресами де купити за їх знижками, наглядом - 8500 грн.


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1)...а чому не "передерти" з інету, який Вам до вподоби "дизайнерський ремонт" і САМОМУ все проконтролювати?
2)...дизайнери, по-любому, мають відкати з тих магазинів, які вони будуть пропонувати! - то, знову ж таки, - "на холєру ті дизайнери"?!(якщо самі знайдете/купите дешевше!)

... чи, Ви, на стільки зайняті, що самі, не маєте часу, всім цим займатись?


Вставлю свої два слова. Остання будова сам все планував і займався матеріалаии. І скажу відверто за 8500 гр це просто майже даром. За невелику квартиру як у Вас знайомий платив 10дол.-метр,це знайомим архітекторам. Думаю зароблю 10 раз за цей потрачений час.
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