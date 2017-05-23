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У Львівській міськраді погодили будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій,13 У Львові, на вулиці Пластовій, 13, побудують механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів. Прикметно, що питання щодо будівництва заводу на Пластовій, 13 не виносили на громадське обговорення. Мешканці району Знесіння виступили проти побудови на вулиці Пластовій сміттєпереробного заводу.
...все, сказано-зроблено! ....вже продав! - і купив ось тут, Хмельницький парк)) - все ж таки ближче до Пластової(а то від авалонців на Мазепи, ще до Пластової піляти і піляти)
... а так, з верхніх поверхів - і димок з того заводу буду бачити!
fis написав:Я сьогодні найняв молодих дизайнерів. За робочку, підбір матеріалів з адресами де купити за їх знижками, наглядом - 8500 грн.
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1)...а чому не "передерти" з інету, який Вам до вподоби "дизайнерський ремонт" і САМОМУ все проконтролювати? 2)...дизайнери, по-любому, мають відкати з тих магазинів, які вони будуть пропонувати! - то, знову ж таки, - "на холєру ті дизайнери"?!(якщо самі знайдете/купите дешевше!)
... чи, Ви, на стільки зайняті, що самі, не маєте часу, всім цим займатись?
Вставлю свої два слова. Остання будова сам все планував і займався матеріалаии. І скажу відверто за 8500 гр це просто майже даром. За невелику квартиру як у Вас знайомий платив 10дол.-метр,це знайомим архітекторам. Думаю зароблю 10 раз за цей потрачений час.
Ethereum написав:Накінець акурт бусурманин створив свою гілку і там тулить нерухомість. Що порадите в районі школи Шептицького?
Через дорогу є готовий, давно зданий і не дорогий будинок на Бережанській (але там, звичайно, залишки). Напевно, "Авалон АП" буде непоганим (він трошки далі, біля церкви, і здача реально через 2-3 роки, і дорогий). Дивлячись на яку площу розраховуєте. Якщо конце треба біля гімназії Шептицького, то, напевно, є як мінімум одна дитина і треба як мінімум дві кімнати. На Бережанській в залишках 3к досить великої площі.
Можливо, варто подивитися цегляну вторинку.
... ну, а там, біля того зданого будинку на Бережанській, добудовують будинок екодомівці, - може там є щось "хороше"?