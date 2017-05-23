jump написав:

У Львівській міськраді погодили будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій,13

Прикметно, що питання щодо будівництва заводу на Пластовій, 13 не виносили на громадське обговорення.

Мешканці району Знесіння виступили проти побудови на вулиці Пластовій сміттєпереробного заводу.

по прямій до Вашої будови рукою подати...У Львові, на вулиці Пластовій, 13, побудують механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів.