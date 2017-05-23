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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:35

  jump написав:Долярчик

продавайте хату, шукайте щось інше
по прямій до Вашої будови рукою подати... :shock:

У Львівській міськраді погодили будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій,13
У Львові, на вулиці Пластовій, 13, побудують механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів.
Прикметно, що питання щодо будівництва заводу на Пластовій, 13 не виносили на громадське обговорення.
Мешканці району Знесіння виступили проти побудови на вулиці Пластовій сміттєпереробного заводу.

...все, сказано-зроблено! :mrgreen:
....вже продав! - і купив ось тут, Хмельницький парк)) - все ж таки ближче до Пластової(а то від авалонців на Мазепи, ще до Пластової піляти і піляти)

Зображення
Зображення
... а так, з верхніх поверхів - і димок з того заводу буду бачити! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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там й так щоденний смог від вихлопів маси машин-автобусів-фур і як додатковий бонус - заправка під вікнами
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:59

  Долярчик написав:
  fis написав:Я сьогодні найняв молодих дизайнерів. За робочку, підбір матеріалів з адресами де купити за їх знижками, наглядом - 8500 грн.


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1)...а чому не "передерти" з інету, який Вам до вподоби "дизайнерський ремонт" і САМОМУ все проконтролювати?
2)...дизайнери, по-любому, мають відкати з тих магазинів, які вони будуть пропонувати! - то, знову ж таки, - "на холєру ті дизайнери"?!(якщо самі знайдете/купите дешевше!)

... чи, Ви, на стільки зайняті, що самі, не маєте часу, всім цим займатись?


Вставлю свої два слова. Остання будова сам все планував і займався матеріалаии. І скажу відверто за 8500 гр це просто майже даром. За невелику квартиру як у Вас знайомий платив 10дол.-метр,це знайомим архітекторам. Думаю зароблю 10 раз за цей потрачений час.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:17

В мене дівчина племінника дружини робить в фірмі яка займається дизайном квартир, приміщень тощо.ЗП 7000 грн з 9 до 18 , повний роб тиждень.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:10

  Долярчик написав:
  geoleo написав:
  Ethereum написав:Накінець акурт бусурманин створив свою гілку і там тулить нерухомість.
Що порадите в районі школи Шептицького?


Через дорогу є готовий, давно зданий і не дорогий будинок на Бережанській (але там, звичайно, залишки). Напевно, "Авалон АП" буде непоганим (він трошки далі, біля церкви, і здача реально через 2-3 роки, і дорогий). Дивлячись на яку площу розраховуєте. Якщо конце треба біля гімназії Шептицького, то, напевно, є як мінімум одна дитина і треба як мінімум дві кімнати. На Бережанській в залишках 3к досить великої площі.

Можливо, варто подивитися цегляну вторинку.

... ну, а там, біля того зданого будинку на Бережанській, добудовують будинок екодомівці, - може там є щось "хороше"?

... мав, на увазі це....
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:26

Дякую Долярчик. Побільше Вам зелені!
Так це цікавий варіант,зроблю фотки ближчі і виставлю.
Хочеться подалі від траси.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:38

  jump написав:там й так щоденний смог від вихлопів маси машин-автобусів-фур і як додатковий бонус - заправка під вікнами

...а що, гуляти так гуляти! :mrgreen:
...а, якщо серйозно, то для здачі в оренду, для "понаєхів" з довколишніх сіл - могло би бути?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:40

  Ethereum написав:Дякую Долярчик. Побільше Вам зелені!
Так це цікавий варіант,зроблю фотки ближчі і виставлю.
Хочеться подалі від траси.

... прошу :D
...а ще, можна розглядати на вул. Монастирського(це, подалі від траси)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:а що, гуляти так гуляти!
...а, якщо серйозно, то для здачі в оренду, для "понаєхів" з довколишніх сіл - могло би бути?

вітаю! місце так собі, але зато кінцева всіх маршруток. Ну і базар просто на виході з під'їзду.
ціна метра?
розтермінуваннячка?

довколишні села з тієї сторони так забудовуються, що ого-го!
От наприклад, на межі Малехів-Дубляни будують при трасі Royal Park, зимою ціна була здається 9500, зараз майже 11000 грн:
Зображення
А ще далі, в Ременів, переїжджають мешканці квартир в центрі - там котедж за ціною квартири ві Львові.
Краще здаватися буде авалон на Мазепи, ніж ота скандальна забудова, де сусіди мабуть поважні рішалова з узаконення самобудів або їх тещі. :mrgreen:
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 07:17

Lambada
Доброго дня!
...таки, треба було мені в Лайті брати ДВІ квартири! :mrgreen:..... еееехххххх, от тільки "дрібничка" завадила цьому :roll: ....... - забракло грошей! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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