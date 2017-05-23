...от,що Я мав на увазі(див. фото)
- той, перший будинок - вже трохи обжитий, за ним, другий будинок - ще ранішше побудований..... - а за ним, ще два будується(один, ніби, цього року завершують...)
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Додано: Суб 14 кві, 2018 08:31
...от,що Я мав на увазі(див. фото)
- той, перший будинок - вже трохи обжитий, за ним, другий будинок - ще ранішше побудований..... - а за ним, ще два будується(один, ніби, цього року завершують...)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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