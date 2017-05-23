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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:31

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Дякую Долярчик. Побільше Вам зелені!
Так це цікавий варіант,зроблю фотки ближчі і виставлю.
Хочеться подалі від траси.

... прошу :D
...а ще, можна розглядати на вул. Монастирського(це, подалі від траси)

...от,що Я мав на увазі(див. фото) :)
- той, перший будинок - вже трохи обжитий, за ним, другий будинок - ще ранішше побудований..... - а за ним, ще два будується(один, ніби, цього року завершують...)
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Там був базар і колія рядом. Словом не дуже район. В сторону лісу сихівського кращі місця.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:13

  Долярчик написав:... Я просто, тільки запитав, де/в чому "перетримати" кошти до ремонта, до наступної весни, і все! :D ...
в назві вашого ніку ( псевдоніму) відповідь на ваше питання
свинорыл
yama
 
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