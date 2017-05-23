...от,що Я мав на увазі(див. фото)
- той, перший будинок - вже трохи обжитий, за ним, другий будинок - ще ранішше побудований..... - а за ним, ще два будується(один, ніби, цього року завершують...)
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Додано: Суб 14 кві, 2018 08:31
...от,що Я мав на увазі(див. фото)
- той, перший будинок - вже трохи обжитий, за ним, другий будинок - ще ранішше побудований..... - а за ним, ще два будується(один, ніби, цього року завершують...)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 14 кві, 2018 10:02
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Там був базар і колія рядом. Словом не дуже район. В сторону лісу сихівського кращі місця.
Додано: Суб 14 кві, 2018 11:13
в назві вашого ніку ( псевдоніму) відповідь на ваше питання
свинорыл
Додано: Суб 14 кві, 2018 13:34
... а дійсно, я забув .... там, біля Інтерсіті..... по вул. Скрипка - є з чого вибрати(там багато "готового") Цікаво, які там ціни?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 15 кві, 2018 08:56
А Винниківського озера вже нема... Пішло "спати", вслід за сусіднім Електроном.
Екскурсія Винниківським озером.
Пригріло сонечко і всі хочуть поніжитися і погрітися після довгої зими. Винниківське озеро завжди притягувало відвідувачів в таку погоду.
Ми теж вирішили прогулятися, а заодно подивитися на стан справ.
На вході табличка: «База відпочинку не працює»
Відвідувачі, які прийшли і побачили, що озеро спущене розчаровуються. Запитують в охорони чи можна буде прийти і полежати на сонечку? На що отримують відповідь, що ні, бо вже завезені матеріали і ведуться будівельні роботи.
Уже...
Додано: Нед 15 кві, 2018 10:39
jump
За останнвми чутками електронівське озеро купив\взяв в оренду Козловський. Напевно буде робити ще один Гранд-резорт.
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