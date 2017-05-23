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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:31

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Дякую Долярчик. Побільше Вам зелені!
Так це цікавий варіант,зроблю фотки ближчі і виставлю.
Хочеться подалі від траси.

... прошу :D
...а ще, можна розглядати на вул. Монастирського(це, подалі від траси)

...от,що Я мав на увазі(див. фото) :)
- той, перший будинок - вже трохи обжитий, за ним, другий будинок - ще ранішше побудований..... - а за ним, ще два будується(один, ніби, цього року завершують...)
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Там був базар і колія рядом. Словом не дуже район. В сторону лісу сихівського кращі місця.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:13

  Долярчик написав:... Я просто, тільки запитав, де/в чому "перетримати" кошти до ремонта, до наступної весни, і все! :D ...
в назві вашого ніку ( псевдоніму) відповідь на ваше питання
свинорыл
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 13:34

  Ethereum написав:Там був базар і колія рядом. Словом не дуже район. В сторону лісу сихівського кращі місця.

... а дійсно, я забув :oops:.... там, біля Інтерсіті..... по вул. Скрипка - є з чого вибрати(там багато "готового") Цікаво, які там ціни?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:56

А Винниківського озера вже нема... Пішло "спати", вслід за сусіднім Електроном.

Екскурсія Винниківським озером.
Пригріло сонечко і всі хочуть поніжитися і погрітися після довгої зими. Винниківське озеро завжди притягувало відвідувачів в таку погоду.
Ми теж вирішили прогулятися, а заодно подивитися на стан справ.
На вході табличка: «База відпочинку не працює»
Відвідувачі, які прийшли і побачили, що озеро спущене розчаровуються. Запитують в охорони чи можна буде прийти і полежати на сонечку? На що отримують відповідь, що ні, бо вже завезені матеріали і ведуться будівельні роботи.
Уже...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 10:39

jump
За останнвми чутками електронівське озеро купив\взяв в оренду Козловський. Напевно буде робити ще один Гранд-резорт.
fis
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 11:04

Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?
Lambada
 
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