Додано: Пон 16 кві, 2018 07:44

fis написав: jump

За останнвми чутками електронівське озеро купив\взяв в оренду Козловський. Напевно буде робити ще один Гранд-резорт. За останнвми чутками електронівське озеро купив\взяв в оренду Козловський. Напевно буде робити ще один Гранд-резорт.

так, саме йому там віддали землицю...Садік з Козловським дерибанять землю по-чорномуБіля парку «Знесіння» збудують апарт-готель на 102 квартириБіля скверу на вулиці Мазепи збудують офісильвів’яни вимагають зупинити забудову скверу на вулиці Мазепи, 23. Мешканцям обіцяють пологовий будинок, проте вони переконані, що це маніпуляція. Як стверджує громадська активістка Наталія Шелестак, цю ділянку передали в приватну власність, за деякими джерелами, куму Садового.Як "Львівприлад" об'єднав Добкіна, Садового, Кернеса, Добродомова та "Пупса"Два дні тому мережу сколихнуло повідомлення, що комісії ЛМР погодили виділення чималенької ділянки землі поблизу Стрийського парку та Парку культури ім. Б. Хмельницького. Значилася вона за адресою Стрийська, 48. Де там поблизу можна знайти майже пів гектара території, зрозуміти важко? Одразу пішли чутки, що буде відібрано частину парку і що, мовляв, питання лобіюють певні політики, а будинок збудують суто для народних депутатів. В ході розслідування було спростовано більшість припущень, але вдалося довідатись дуже багато інших цікавих речей, які розкривають те, хто у Львові господар.Складний конструктивізм будинку на Стрийській, 48Якщо глянути на земельну ділянку за адресою Стрийська, 48, то там можна побачити добротний будинок на три поверхи у стилі міжвоєнного конструктивізму. По сусідству з ним на прилеглій вулиці Літній розміщений так званий «будинок скульпторів», у якому у 30-ті роки ХХ ст. мешкала відома польська мисткиня Яніна Райхерт-Тот, а після війни – відомий скульптор Євген Дзиндра, про що сповіщає пам’ятна таблиця на фасаді. Будинок внесено до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення під охоронним номером 2147.Цей комплекс будинків, окреслений вулицями Стрийська, Літня та Лижвярська, становить унікальний цілісний комплекс споруд у стилі конструктивізму, який називають «Стрийським узгір’ям». До речі, по сусідству з цим районом, на території теперішніх Стрийського парку та Парку цультури і відпочинку ім.. Б. Хмельницького ще до 70-их років ХХ століття діяв Стрийський цвинтар.Та повернемось до ділянки Стрийська, 48. У проекті ухвали йдеться:«Надати ТОВ «Українська майстерня телебачення» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,4400 га на вул. Стрийській, 48 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель, що не надані у власність або користування, з подальшим переведенням їх до земель житлової та громадської забудови».Де на цьому клаптику було наміряно майже пів гектара землі? І що означає таємниче «за рахунок земель, що не надані у власність або користування, з подальшим переведенням їх до земель житлової та громадської забудови»? Враховуючи суцільну щільну забудову, а також суміжність з вулицями Стрийською та Літньою, може йтися або про весь історичний квартал, який піде під знос, або про шмат Парку культури і відпочинку через дорогу.Але, виявляється, йдеться про зовсім іншу територію. Під юридичною адресою Стрийська, 48 зареєстрована величезна площа, що залишилася від колишнього заводу «Львівприлад», – це трохи далі по Стрийській – у кварталі на перехресті з вулицею Сахарова.Хто купив «Львівприлад»: Добкін-Кернес, ВО «Свобода», друг Садового та російський капіталПро те, що на території колишнього заводу «Львівприлад» планується будівництво офісних та житлових споруд, заговорили ще у кінці 2015 року.За даними журналістів, майно «Львівприладу» викупили на аукціоні у 2007 році дві фірми – «Північ, ЛТД» та «Гуманітарний проект». При тому, до другого підприємства має безпосереднє відношення колишній заступник генерального директора ДП «Львівприлад», депутат ЛМР від ВО «Свобода» минулого скликання Роман Плахтій. Саме він був першим директором та головним бухгалтером «Гуманітарного проекту». І, виглядає, саме він активно «приватизовував» держпідприємство всередині 2000-их. Його викупило тоді за суму, в сучасному еквіваленті, 3,5 млн доларів «Північ, ЛТД», а «Гуманітарний проект» Плахтія був лише їх формальним конкурентом.Компанія «Північ, ЛТД» має харківську прописку і пов’язують її з одіозним тандемом Кернеса та Добкіна.У тому ж 2015 році частину території «Львівприладу» хотіли забудовувати ТОВ «Львів Стандартбуд». Ця фірма заснована у 2015 році спеціально під цей проект. Її директором є давній соратник Андрія Садового, колишній директор міського департаменту «Євро-2012» та управління транспорту Олег Засадний.