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Lambada написав:Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?
Враження, що нiхто не був... не дивно...
От Вам не дивно, а мене трохи це дратує! Чому? Та, бо ТАКІ МАСШТАБИ будівництва у Львові, і хтось, таки це викуповує, і хтось, таки точно ПІД ОРЕНДУ!!! Але, "чомусь", тут не хочуть і пару речень написати: де купили/чому/який роблять ремонт/де купують буд-матеріали і т. д. ?! Невже, такі люди, НІКОЛИ, не заходять на такі форуми?! (здавалось, їм би було теж цікаво тут читати, різні відгуки про різні об'єкти і т. ін.... і ще щось додавати від себе... )