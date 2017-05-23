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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58

  akurt написав:
  Lambada написав:Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?


Враження, що нiхто не був... не дивно...

От Вам не дивно, а мене трохи це дратує!
Чому?
Та, бо ТАКІ МАСШТАБИ будівництва у Львові, і хтось, таки це викуповує, і хтось, таки точно ПІД ОРЕНДУ!!! Але, "чомусь", тут не хочуть і пару речень написати: де купили/чому/який роблять ремонт/де купують буд-матеріали і т. д. ?!
Невже, такі люди, НІКОЛИ, не заходять на такі форуми?!
(здавалось, їм би було теж цікаво тут читати, різні відгуки про різні об'єкти і т. ін.... і ще щось додавати від себе... :?: :roll:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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