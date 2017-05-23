Там все простіше...
Пан тут один кріпився-кріпився
, але виставив вчора свій Палац піді Львовом на продаж...
Палац невеликий, три поверхи, чи 300, чи 400, чи 500 квадратів...
Ділянка чи 40, чи 50 соток...
Одних дерев - чи 1 000, чи 100 штук...
Звісно, басейн... а якже без нього у Львові... без басейна...
Звісно, і сауна, якже львівським легіням без сауни... Того не можна...
І ціна на сьогодні нормальна: пан Долярчик запросто у чотири своїх мрії вложиться...
Ну як вложиться, вложиться, якщо дізайн-проект квартири із авторським наглядом не буде замовляти...
Lambada написав:
Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?
Пан Долярчик - як Ви вже зрозуміли - тут всі, крім Вас
- ТЕОРЕТИКИ, а не практики.
Мене особливо забавляє той, хто зараз надзвичайну активність проявляє - "бізнес-аналітик
".
Нічого поганого в тому немає... гарна професія, якщо за неї ще й телепні гроші платять...
Але "аналітику" - 35 років, ні кола, ні двора, ні квартири, ні жінки, ні дітей....
От Вам відповідь, чому ніхто на ту імпрезу
не ходив...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.