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Lambada написав:Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?
Враження, що нiхто не був... не дивно...
От Вам не дивно, а мене трохи це дратує! Чому? Та, бо ТАКІ МАСШТАБИ будівництва у Львові, і хтось, таки це викуповує, і хтось, таки точно ПІД ОРЕНДУ!!! Але, "чомусь", тут не хочуть і пару речень написати: де купили/чому/який роблять ремонт/де купують буд-матеріали і т. д. ?! Невже, такі люди, НІКОЛИ, не заходять на такі форуми?! (здавалось, їм би було теж цікаво тут читати, різні відгуки про різні об'єкти і т. ін.... і ще щось додавати від себе... )
Там все простіше... Пан тут один кріпився-кріпився, але виставив вчора свій Палац піді Львовом на продаж... Палац невеликий, три поверхи, чи 300, чи 400, чи 500 квадратів... Ділянка чи 40, чи 50 соток... Одних дерев - чи 1 000, чи 100 штук... Звісно, басейн... а якже без нього у Львові... без басейна... Звісно, і сауна, якже львівським легіням без сауни... Того не можна... І ціна на сьогодні нормальна: пан Долярчик запросто у чотири своїх мрії вложиться... Ну як вложиться, вложиться, якщо дізайн-проект квартири із авторським наглядом не буде замовляти...
Lambada написав:Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?
Пан Долярчик - як Ви вже зрозуміли - тут всі, крім Вас - ТЕОРЕТИКИ, а не практики. Мене особливо забавляє той, хто зараз надзвичайну активність проявляє - "бізнес-аналітик". Нічого поганого в тому немає... гарна професія, якщо за неї ще й телепні гроші платять... Але "аналітику" - 35 років, ні кола, ні двора, ні квартири, ні жінки, ні дітей.... От Вам відповідь, чому ніхто на ту імпрезу не ходив...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Там все простіше... Пан тут один кріпився-кріпився, але виставив вчора свій Палац піді Львовом на продаж... Палац невеликий, три поверхи, чи 300, чи 400, чи 500 квадратів... Ділянка чи 40, чи 50 соток... Одних дерев - чи 1 000, чи 100 штук... Звісно, басейн... а якже без нього у Львові... без басейна... Звісно, і сауна, якже львівським легіням без сауни... Того не можна... І ціна на сьогодні нормальна: пан Долярчик запросто у чотири своїх мрії вложиться... Ну як вложиться, вложиться, якщо дізайн-проект квартири із авторським наглядом не буде замовляти...
Lambada написав:Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?
Пан Долярчик - як Ви вже зрозуміли - тут всі, крім Вас - ТЕОРЕТИКИ, а не практики. Мене особливо забавляє той, хто зараз надзвичайну активність проявляє - "бізнес-аналітик". Нічого поганого в тому немає... гарна професія, якщо за неї ще й телепні гроші платять... Але "аналітику" - 35 років, ні кола, ні двора, ні квартири, ні жінки, ні дітей.... От Вам відповідь, чому ніхто на ту імпрезу не ходив...
Ну в мене наприклад бассейн .Виклав в землі перед бетонуванням екструдованим пінпластом зверху розсувний павільйончик.Як термос.Сезон минулого року з 15 травня до 21 вересня.Літом часом мусив зливати воду і доливати з водогону бо за сильно нагрівалась на сонці.
Пан Долярчик, я сподіваюсь - тут пропонували на гілці - Ви не купили ніяких таких собі "вумних лекцій" про багатство та щастя? Ні? Даремно... Треба переймати досвід... Люде он як гроші зароблють... В Одесу скликали тих, хто шукає гроші, на вумний "семінар". Є така форма отримання грошей... Приятелька жінки купила такий тур не лекції до Буковеля восени. Не дорого: 3 000 євро. Цілих 10 днів поважні вумні вчили її - не повірете - навіть перейду на іншу строку - голодувати....
Тема цієї: "Об эзотерической основе первого и второго Гетеанума". Доцент - Ханс Хаслер (Швейцария/Финляндия)." А ось і лектор... Ну да, зім"яті штани та жебрацький піджачок... стоптані нечищені тапки... Ну так - Швейцарія ж... Сидів бідолашний вдома, а тут хлопці-одесити взяли готель на Букінгі із сніданками та квиток на літак - старенький і розважився... 6 (шість) днів читав лекції про Гетеанум... Сьогодні була остання... Люде задоволені як раз зараз роз"їзджаються по хатках... Я декого із учасників знаю: ніде не працюють... Так, трохе підробляють шиттям тапочок... Бачите, як одесити гроші заробили... 10 учасників... та по 1 000 євро... вже й на ремонт квартири організаторам вистачить...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.