Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58

akurt написав: Lambada написав: Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження? Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?



Враження, що нiхто не був... не дивно... Враження, що нiхто не був... не дивно...

ТАКІ МАСШТАБИ будівництва у Львові, і хтось, таки це викуповує, і хтось, таки точно ПІД ОРЕНДУ!!! Але, "чомусь", тут не хочуть і пару речень написати: де купили/чому/який роблять ремонт/де купують буд-матеріали і т. д. ?!

Невже, такі люди, НІКОЛИ, не заходять на такі форуми?!

От Вам не дивно, а мене трохи це дратує!Чому?Та, бо(здавалось, їм би було теж цікаво тут читати, різні відгуки про різні об'єкти і т. ін.... і ще щось додавати від себе...