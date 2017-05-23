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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58

  akurt написав:
  Lambada написав:Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?


Враження, що нiхто не був... не дивно...

От Вам не дивно, а мене трохи це дратує!
Чому?
Та, бо ТАКІ МАСШТАБИ будівництва у Львові, і хтось, таки це викуповує, і хтось, таки точно ПІД ОРЕНДУ!!! Але, "чомусь", тут не хочуть і пару речень написати: де купили/чому/який роблять ремонт/де купують буд-матеріали і т. д. ?!
Невже, такі люди, НІКОЛИ, не заходять на такі форуми?!
(здавалось, їм би було теж цікаво тут читати, різні відгуки про різні об'єкти і т. ін.... і ще щось додавати від себе... :?: :roll:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:21

Там все простіше...
Пан тут один кріпився-кріпився, але виставив вчора свій Палац піді Львовом на продаж...
Палац невеликий, три поверхи, чи 300, чи 400, чи 500 квадратів...
Ділянка чи 40, чи 50 соток...
Одних дерев - чи 1 000, чи 100 штук...
Звісно, басейн... а якже без нього у Львові... без басейна...
Звісно, і сауна, якже львівським легіням без сауни... Того не можна...
І ціна на сьогодні нормальна: пан Долярчик запросто у чотири своїх мрії вложиться...
Ну як вложиться, вложиться, якщо дізайн-проект квартири із авторським наглядом не буде замовляти...

  Lambada написав:Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?

Пан Долярчик - як Ви вже зрозуміли - тут всі, крім Вас - ТЕОРЕТИКИ, а не практики.
Мене особливо забавляє той, хто зараз надзвичайну активність проявляє - "бізнес-аналітик".
Нічого поганого в тому немає... гарна професія, якщо за неї ще й телепні гроші платять...
Але "аналітику" - 35 років, ні кола, ні двора, ні квартири, ні жінки, ні дітей....
От Вам відповідь, чому ніхто на ту імпрезу не ходив...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Пане Акурт, а чому той пан продає той палац під Львовом? - виїзджає жити за кордон?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:53

Та поки що ні... Так, озирнувся по боках просто...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:02

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Там все простіше...
Пан тут один кріпився-кріпився, але виставив вчора свій Палац піді Львовом на продаж...
Палац невеликий, три поверхи, чи 300, чи 400, чи 500 квадратів...
Ділянка чи 40, чи 50 соток...
Одних дерев - чи 1 000, чи 100 штук...
Звісно, басейн... а якже без нього у Львові... без басейна...
Звісно, і сауна, якже львівським легіням без сауни... Того не можна...
І ціна на сьогодні нормальна: пан Долярчик запросто у чотири своїх мрії вложиться...
Ну як вложиться, вложиться, якщо дізайн-проект квартири із авторським наглядом не буде замовляти...

  Lambada написав:Хтось був на форумі новобудов на арені? Які враження?

Пан Долярчик - як Ви вже зрозуміли - тут всі, крім Вас - ТЕОРЕТИКИ, а не практики.
Мене особливо забавляє той, хто зараз надзвичайну активність проявляє - "бізнес-аналітик".
Нічого поганого в тому немає... гарна професія, якщо за неї ще й телепні гроші платять...
Але "аналітику" - 35 років, ні кола, ні двора, ні квартири, ні жінки, ні дітей....
От Вам відповідь, чому ніхто на ту імпрезу не ходив...

Ну в мене наприклад бассейн .Виклав в землі перед бетонуванням екструдованим пінпластом зверху розсувний павільйончик.Як термос.Сезон минулого року з 15 травня до 21 вересня.Літом часом мусив зливати воду і доливати з водогону бо за сильно нагрівалась на сонці.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:08

Пан Долярчик, я сподіваюсь - тут пропонували на гілці - Ви не купили ніяких таких собі "вумних лекцій" про багатство та щастя?
Ні?
Даремно... Треба переймати досвід...
Люде он як гроші зароблють... В Одесу скликали тих, хто шукає гроші, на вумний "семінар".
Є така форма отримання грошей...
Приятелька жінки купила такий тур не лекції до Буковеля восени.
Не дорого: 3 000 євро. Цілих 10 днів поважні вумні вчили її - не повірете - навіть перейду на іншу строку -
голодувати....

Тема цієї:
"Об эзотерической основе первого и второго Гетеанума". Доцент - Ханс Хаслер (Швейцария/Финляндия)."
А ось і лектор... Ну да, зім"яті штани та жебрацький піджачок... стоптані нечищені тапки... Ну так - Швейцарія ж... Сидів бідолашний вдома, а тут хлопці-одесити взяли готель на Букінгі із сніданками та квиток на літак - старенький і розважився... 6 (шість) днів читав лекції про Гетеанум... Сьогодні була остання... Люде задоволені як раз зараз роз"їзджаються по хатках... Я декого із учасників знаю: ніде не працюють... Так, трохе підробляють шиттям тапочок...
Зображення
Бачите, як одесити гроші заробили...
10 учасників... та по 1 000 євро... вже й на ремонт квартири організаторам вистачить...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:31

хтось розводить курей, корів, кролів....- а хтось - лохів!

akurt
...так,так :mrgreen:.... як вже хтось писав, що на такі лекції, потрібно не ходити, як "слухач", а самому їх і проводити! :mrgreen:
(так і тут :wink: , деякі "пани", думають, "як розвести лохів на фінансовому форумі" :mrgreen: )
...а потім виявляється, що нема в тих "інтелектуалів" - "ні кола, ні двора, і додому
далеко!" :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Добро дня, шановне панство, яке цікавиться львівською нерухомістю! :D
Зробив пару фоток ЖК Авеню-5, який колись розглядав для своєї сім'ї! - але не дуже підходила локація, а ОСОБЛИВО, хитровиграність забудовників!
Чому?
От, наприклад, вже зведено 7м будинків, три з яких - завершені! - але, ще раніше(місяців 2-3тому) - вільних квартир, у перших 5ти будинках, вже не було ЖОДНОЇ!!! :shock: - а лише в 6-му і 7-му і, навіть, у 9-му, де ще не копнули котловану!!!(вних така "політика" і раніше проглядалась, що вільні квартири були лише на котловани, або на останній будинок, який почали будувати, а в майже збудованих - було ВСЕ ВИКУПЛЕНО!— до однієї!!! :shock: :evil: ) - але, ми ж то знаємо, що викупити до однієї квартири - майже, НЕ РЕАЛЬНО! :mrgreen:

Зображення
Зображення
п. с.
... зверніть увагу, що будинок йде "щаблями" - 10пов.-6пов.-10пов.-6пов. і т. д. - ЧОМУ? (я вже колись, на різних гілках це питав, але АДЕКВАТНОЇ відповіді - не отримав!) Чому їм не збудувати всі на 10пов?- це ж скільки було б ще квартир?!
.... і таке, частенько трапляється по всьому місту!(наприклад, мій Лайт теж має 2 по 8м і 1 на 10пов!)
Чому?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:ВСЕ ВИКУПЛЕНО!— до однієї!!!

дивіться на це з іншої точки зору.
От уявіть собі, що маєте моцні гроші будувати термітник. Відразу питання: де будувати?
Відкидаємо варіанти успадкувати, женитися чи довести до банкрутства котрийсь завод. Тупо купуєте ділянку у Львові. Ну наприклад, десь у вас на районі: https://www.real-estate.lviv.ua/1204282 ... B-vul.html
Це наприклад, я не знаю деталей що за ділянка. Припустимо, на ній можна збудувати 10 поверхів на 40 квартир.
Тобто можна відразу заплатити 250 шт, а можна домовитися, що власнику ділянки її міняють на наприклад 10 майбутніх квартир тут же чи на 8 в іншому, вже збудованому будинку.
Тому і виходить, що всюди все зайнято. На перший погляд.

В тому Авеню мені подобаються оті 3-поверхові під'їзди-секції, але мені здається, вони мали "вровень выперать", а не заглиблюватися в ряд. Тим більше, з такими оглядовими вікнами сусідів. То ж ніякої приватності. Ну як вийти зранку з кавою на отакий балкон в трусах?
Зображення
Якось не пасує в Авеню тримати на балконі картоплю... Там же і коньєрж, і спортзал, і хімчистка в планах...
А позагаряти топлес влітку?
Зображення
Lambada
 
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