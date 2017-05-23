Додано: Вів 17 кві, 2018 14:53

Я на форумі новобудов була, звичайно. Хотіла почути думку фахівців тут.Мої цілі на форумі: ознайомитися, що нового будують в новому будівельному сезоні, тобто нові котловани мінімальною площею в хорошому місці за хорошу ціну або розтермінування. В термітниках тільки малоповерхові секції.Часу в мене було менше години, тому все пройшла поспіхом.Чомусь серед пропозицій/стендів не було Ріела, Авалонів, Парусів. Ну тобто наче й були - їх пропонували організатори форуму: їх і всіх інших на великих картах Львова позначили, і поділили по ціні метра житла. Але то ексклюзивні пропозиції, яких самі забудовники не пропонують - тільки через організаторів.Були всі, хто на Стрийській і на Малоголосківській будує - останнє називали новим мікрорайоном.Так ось,. Місто мрій на Малоголосківській. Від 11900 за метр, цього тижня завозять габаритну техніку. Правда, менеджери не могли чітко тицьнути на карті де саме, але буде. Ця ж компанія () риє котлован за містом, біля "силіконової долини", по Київській трасі, с.Запитів. Тут, увага (!) при трасі котлован на П-подібний будинок на 150 квартир, і якщо то цікаво, то треба поспішати, бо залишилися тільки одна чи дві 1-кімнатних. Все решта викуплено. Хто купував?Місцеві,з сусідніх сіл завжди мріяли жити у якісній квартирі.Ще, який не починали рити. ЖК Континент, будує Globus, вул.Трускавецька, за Ріелом, перед гаражами. У 3-поверховій секції 590$ метр при 100% оплаті або 670$ при розтермінуванні. Але довкола все 10-поверхові."В ударі" був один з найбільших стендівна Стрийській. Ну там багато квартир. Моє перше питання - а що з паркінгом? 600 паркомісць: 300 довкола по периметру чи у дворі (якщо мешканці забажають), а ще 300 у підземному паркінгу, де висота понад 4 метри, а це значить, можливість зробити ліфт для авто. Тобто купуєте паркомісце вартістю 16 тис$ з електрозарядкою, встановлюєте ліфт за додаткових 3000$ і можна на одному паркомісці паркувати 2 авто. Те, що метр по 17000 -то реклама, насправді понад 19000 грн, а то й 23000 грн/метр при площі 46 і 43 м з вікнами на Стрийську. Я щиро побажала менеджерам подати їх всіУ відповідь, вони додали, що всі перші поверхи - комерція, і ще одну секцію відають повністю під комерцію, бо є шалений попит в айтішіків - вони то всьо "забирають" за страшні гроші, а жити-то десь треба, тому там під оренду піде зразу.Були ще Галжитлобуд (Героїв Упа з великими площами квартир і Леви Міста на перехресті Стрийська-Наукова - всі менше 40 метрів розібрали),Каркасні будинки, Obriy, нерухомість на Кіпрі,котеджі на Кривчицькій дорозі понад 100 метрів по 960$/метр, там же і квартири від 57 метрів,ще Винники Рубікон,Рясне,Пасічна - до речі, якби кого цікавило - нана Сихові хороші ціни на квартири для життя бо там вони не здадуться в оренду, по 16 тис$ можна взяти;біля Park Tower було малолюдно - мені ще в січні розповідали, що все малогабаритне проданоЩе була дизайнерська фірма, яка пропонувала дизайн квартир. Там от сам дизайн коштує 1800 баксів, це просто сам проект на папері, на форумі можна отримати знижку в 10%. З дизайнерським супроводом, наглядом і детальним проектом, меблями, матеріалами і всім, квартира в 40 метрів обставляється за 16 тис$.Для любителів крипти були курси крипти, і ще тренінг від Людмили Калабухи. До речі, читаю її книжку зараз:Буде цікава власникам бізнесу., внесіть її в свій список, будь-ласка.А, ще електросігі IQOS пропонували.Ну то коротко про те, що встигла похапцем.Навіть не зручно питати, чи