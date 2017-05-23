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Я на форумі новобудов була, звичайно. Хотіла почути думку фахівців тут. Мої цілі на форумі: ознайомитися, що нового будують в новому будівельному сезоні, тобто нові котловани мінімальною площею в хорошому місці за хорошу ціну або розтермінування. В термітниках тільки малоповерхові секції. Часу в мене було менше години, тому все пройшла поспіхом.
Чомусь серед пропозицій/стендів не було Ріела, Авалонів, Парусів. Ну тобто наче й були - їх пропонували організатори форуму: їх і всіх інших на великих картах Львова позначили, і поділили по ціні метра житла. Але то ексклюзивні пропозиції, яких самі забудовники не пропонують - тільки через організаторів. Були всі, хто на Стрийській і на Малоголосківській будує - останнє називали новим мікрорайоном.
Так ось, котлован. Місто мрій на Малоголосківській. Від 11900 за метр, цього тижня завозять габаритну техніку. Правда, менеджери не могли чітко тицьнути на карті де саме, але буде. Ця ж компанія (Чернівецька, там кілька зданих і ще Київ, Херсон - може хтось з тих міст може про їх якість щось розповісти) риє котлован за містом, біля "силіконової долини", по Київській трасі, с.Запитів. Тут, увага (!) при трасі котлован на П-подібний будинок на 150 квартир, і якщо то цікаво, то треба поспішати, бо залишилися тільки одна чи дві 1-кімнатних. Все решта викуплено. Хто купував? Місцеві, з сусідніх сіл завжди мріяли жити у якісній квартирі.
Ще котлован, який не починали рити. ЖК Континент, будує Globus, вул.Трускавецька, за Ріелом, перед гаражами. У 3-поверховій секції 590$ метр при 100% оплаті або 670$ при розтермінуванні. Але довкола все 10-поверхові.
"В ударі" був один з найбільших стендів ЖК Національний на Стрийській. Ну там багато квартир. Моє перше питання - а що з паркінгом? 600 паркомісць: 300 довкола по периметру чи у дворі (якщо мешканці забажають), а ще 300 у підземному паркінгу, де висота понад 4 метри, а це значить, можливість зробити ліфт для авто. Тобто купуєте паркомісце вартістю 16 тис$ з електрозарядкою, встановлюєте ліфт за додаткових 3000$ і можна на одному паркомісці паркувати 2 авто. Те, що метр по 17000 -то реклама, насправді понад 19000 грн, а то й 23000 грн/метр при площі 46 і 43 м з вікнами на Стрийську. Я щиро побажала менеджерам подати їх всі У відповідь, вони додали, що всі перші поверхи - комерція, і ще одну секцію відають повністю під комерцію, бо є шалений попит в айтішіків - вони то всьо "забирають" за страшні гроші, а жити-то десь треба, тому там під оренду піде зразу.
Були ще Галжитлобуд (Героїв Упа з великими площами квартир і Леви Міста на перехресті Стрийська-Наукова - всі менше 40 метрів розібрали), Каркасні будинки, Obriy, нерухомість на Кіпрі - сорі, не було часу тим цікавитися котеджі на Кривчицькій дорозі понад 100 метрів по 960$/метр, там же і квартири від 57 метрів, ще Винники Рубікон, Рясне, Пасічна - до речі, якби кого цікавило - на Вулецькій на Сихові хороші ціни на квартири для життя бо там вони не здадуться в оренду, по 16 тис$ можна взяти; біля Park Tower було малолюдно - мені ще в січні розповідали, що все малогабаритне продано
Ще була дизайнерська фірма, яка пропонувала дизайн квартир. Там от сам дизайн коштує 1800 баксів, це просто сам проект на папері, на форумі можна отримати знижку в 10-15%. З дизайнерським супроводом, наглядом і детальним проектом, меблями, матеріалами і всім, квартира в 40 метрів обставляється за 16 тис$.
Для любителів крипти були курси крипти, і ще тренінг від Людмили Калабухи. До речі, читаю її книжку зараз: http://www.kalabukha.com.ua/say-no/ Буде цікава власникам бізнесу. Долярчик, внесіть її в свій список, будь-ласка. А, ще електросігі IQOS пропонували.
Ну то коротко про те, що встигла похапцем. Навіть не зручно питати, чи хто був на закритих заходах, чи просто відкритті/закритті форуму, ну або виграв ювелірні вироби з діамантами, чи може щось вигідно купив...
Lambada Ви - молодець! Нам так багато розповіли..... - що, "все розбирають, як гарячі...."(а Я, ще як бігав, по різних ВП, то дивувався і злився, що, начебто, всі такі бідні, а все розгрібають "під чисту!"
...і ще раз повертаючись до ЖК Авеню-5.....- то виходить, що "долі випадку" бракувало зовсім трохи, щоб ми з Вами стали сусідами ... і вранці, виходили б на свої балкони(які б теж, по "долі випадку" були б поруч ) в труселях з феліжанкою запашної кави і говорячи: "доброго ранку!" одне одному!
Долярчик написав:то виходить, що "долі випадку" бракувало зовсім трохи, щоб ми з Вами стали сусідами ... і вранці, виходили б на свої балкони(які б теж, по "долі випадку" були б поруч ) в труселях з феліжанкою запашної кави і говорячи: "доброго ранку!" одне одному!
хі-хі! ну я дивилася то для здачі. Наскільки пригадую, ті балкони з вікнами тільки на цю сторону і виходять. І балкони-то в мене в пріоритеті відкриті, а ваші закриті лоджії... і хто би кого бачив... Враховуючи шумоізоляцію, Вам було би цікавіше слухати орендарів вночі, ніж бачити їх зранку на балконі в труселях Але ми би могли домовитися, якби Ви могли тримали мене вкурсі всіх подій по сусідству. Адназначна - це недопрацювання менеджерів з продажу - недожали такихклієнтів Якось не по фен-шую отой колючий дріт. Чи то так тепер безпечно?
Ой, чуть не забула. Greenville будуть будуватися на Інструментальній. Обіцяли повідомити про старт у липні. І у Вас може бути кращий обзор мого потенційного балкона
Lambada 1)...колючий дріт - то напевно, для нічних злодіїв, щоб рвали штанці 2)...на Інструментальній - де саме? - на території заводу?(тобто, по сусідству з авалонцями?) - чи де?(бо, ще далі, начебто, є міце, де теж якісь старі будівлі є) 3)...то Ви, тепер, ТІЛЬКИ для здачі розглядаєте....?
Долярчик написав:.на Інструментальній - де саме? - на території заводу?(тобто, по сусідству з авалонцями?) - чи де?(бо, ще далі, начебто, є міце, де теж якісь старі будівлі є)
Вони в деталі не вдавалися, просто на Інструментальній. Обіцяли заспамити своїми пропозиціями, коли такі будуть. Інструментальна - то 730 метрів в довжину, десь на території заводу, не на особняках же. Хоч все можливо. Для здачі.
Долярчик написав:... і чому, мене не покидає думка про кредит на котлован, точнішше 50/50 - свої кошти/кредит?
Ви ще, мабуть, не були у банку з питань кредиту. Переплата така, що забезпечує спокій і відганяє дурні думки.
А шо Ви взяли в MS? щось готове? Може, то варто продати, якщо хтось купує, і взяти десь деінде? До речі, на форумі фактично на вході питали - інвестувати в оренду, на перепродаж чи купуєте для життя. Тоді й пропонують різне. Ті фотки санвузлів вище - це реально з MS Галицьке перехрестя?
Долярчик написав:.еееехххххх, якщо б не були потрібні гроші на ремонт, то я б сказав: "зустрінемось в липні в ВП Greenville!
Ну, добросусідство - це добре. І добре, якщо сусіди однодумці або принаймні поділяють певні цінності.
Для akurt - помідори у Львові на Стрийському базарі вже по 42, свіжа редиска по 15.
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 17 кві, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:... і чому, мене не покидає думка про кредит на котлован, точнішше 50/50 - свої кошти/кредит?
Ви ще, мабуть, не були у банку з питань кредиту. Переплата така, що забезпечує спокій і відганяє дурні думки.
А шо Ви взяли в MS? щось готове? Може, то варто продати, якщо хтось купує, і взяти десь деінде? До речі, на форумі фактично на вході питали - інвестувати в оренду, на перепродаж чи купуєте для життя. Тоді й пропонують різне. Ті фотки санвузлів вище - це реально з MS Галицьке перехрестя?
Долярчик написав:.еееехххххх, якщо б не були потрібні гроші на ремонт, то я б сказав: "зустрінемось в липні в ВП Greenville!
Ну, добросусідство - це добре. І добре, якщо сусіди однодумці або принаймні поділяють певні цінності.
-по зеленому: там Я смайлик поставив, що то ЖАРТ! (Я - тільки в Лайті) - по синьому: фотки напевно реальні, АЛЕ! - цокольного приміщення, десь на околиці Києва(то фотки форумчанина Флая!) )) -по червоному: еееехххххххх, Я б таки хотів, щоб Ви були моєю сусідкою ......а я б тоді частенько бігав до Вас "за сіллю", коли чоловіка не було б дома ..... ну, або "просто" час-від-часу, біля будинку спілкувались на цікаві нові теми - і перший і другий варіанти - хороші!(щоб Ви вибрали - те і було б!) ))