Гм...
«Не знаючи броду – не лізь у воду» - народна мудрість.
Ви можете публічно й ствердно сказати, що КУА гарантують лише дохід?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 23:44
Гм...
«Не знаючи броду – не лізь у воду» - народна мудрість.
Ви можете публічно й ствердно сказати, що КУА гарантують лише дохід?
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