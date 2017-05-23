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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 216217218219
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:44

  greenozon написав:
  Долярчик написав:амостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок,


не хочете самостійно (дійно треба вчитись і багато) - працюйте через КУА.


Гм...
«Не знаючи броду – не лізь у воду» - народна мудрість.
Ви можете публічно й ствердно сказати, що КУА гарантують лише дохід? :lol:
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