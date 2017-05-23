Гм...
«Не знаючи броду – не лізь у воду» - народна мудрість.
Ви можете публічно й ствердно сказати, що КУА гарантують лише дохід?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 кві, 2018 23:44
Гм...
«Не знаючи броду – не лізь у воду» - народна мудрість.
Ви можете публічно й ствердно сказати, що КУА гарантують лише дохід?
Додано: Сер 18 кві, 2018 07:43
Пани Ламбада!
Видел такой забор от соседей - дёшево и сердито: металлический каркас из квадратной трубы и вертикально прикреплённые листы крашенного профилированного металла.
Красиво, дёшево, сердито.
P.S. Очень понравился Ваш репортаж с выставки-продажи недвижимости Львова. Хоть один практик на этом форуме. Помидоры лучше буду покупать за углом своего дома по 18 гривен или на рынке у производителя по 15 гривен. На Стрыйской рынок не поеду. Все-таки забавно: в нищей стране, где пенсионер получает 50$, а работающий человек 200$ - самые дорогие в мире помидоры. Вспоминаю бизнес 30-ти летней давности приятелей: возили помидоры на прицепе в Москву. Брали в районе Энергодара, брали с поля только ЗЕЛЕНЫЕ недозрелые. За 30-50 км до Москвы останавливались в посадке, надевали белый фартук, белый колпак, одевали белые тапочки, доставалами шприцы и иголки, канистру с раствором, узнав о котором сразу умерли Менделеев и профессор Абрикосов (бальзамировал тело Ленина), и начинали «тукать» помидоры.
В каждый помидор - в каждый !!! - ювелирная работа - впрыскивали ту смесь, по сравнению с которой гель для Скрипалей показался бы просто минеральной водой для младенцев. Все помидоры укладывали назад в прицеп и везли на рынок в Москву. По дороге от ужаса все 100% помидоров становились красными.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:59
Lambada, ви платили за вхід на форум? Якщо так, то чи окупила плату отримана інформація, як на вашу думку?
Минулого року цей захід також проігнорували найбільші забудовники (Інтергалбуд, Ріел) і Парус; ексклюзивного або просто нового не було нічого. Щодо згаданих вами нинішніх котлованів. Глобус Континент стартував по 9900 гривень, а місяць тому він був ще по 550 уо, і це вже було непривабливо за Сокільники (а це Сокільники) і геть розбиту дорогу. Там хіба можна брати для життя, кому підходить район.
Котлован по 11900 на Малоголосківській - цікаво під інвестицію. Але це відомо з їхньої реклами на сіті-лайтах на Чорновола.
На вашу тему поділу квартир на студії/кавалєрки під здачу. Знайшовся потенційно цікавий варіант, на плані жовта і синя квартири. Кожну можна поділити на дві студії з кухнями-нішами і окремими санвузлами.
Це теж Малоголосківська. Не центр, проте непогано. Здачу обіцяють в кінці року. Перший поверх (на якому, власне, і можна робити такі перепланування - є), його віддали би дешевше. Але сам об'єкт проблемний, здачу вже перенесли на два (!) роки, змінився забудовник, який додав два поверхи, і зараз ціна 16000 грв на кв. м. - не айс.
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