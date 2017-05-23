Додано: Сер 18 кві, 2018 07:43

Пани Ламбада!

Видел такой забор от соседей - дёшево и сердито: металлический каркас из квадратной трубы и вертикально прикреплённые листы крашенного профилированного металла.

Красиво, дёшево, сердито.



P.S. Очень понравился Ваш репортаж с выставки-продажи недвижимости Львова. Хоть один практик на этом форуме. Помидоры лучше буду покупать за углом своего дома по 18 гривен или на рынке у производителя по 15 гривен. На Стрыйской рынок не поеду. Все-таки забавно: в нищей стране, где пенсионер получает 50$, а работающий человек 200$ - самые дорогие в мире помидоры. Вспоминаю бизнес 30-ти летней давности приятелей: возили помидоры на прицепе в Москву. Брали в районе Энергодара, брали с поля только ЗЕЛЕНЫЕ недозрелые. За 30-50 км до Москвы останавливались в посадке, надевали белый фартук, белый колпак, одевали белые тапочки, доставалами шприцы и иголки, канистру с раствором, узнав о котором сразу умерли Менделеев и профессор Абрикосов (бальзамировал тело Ленина), и начинали «тукать» помидоры.

В каждый помидор - в каждый !!! - ювелирная работа - впрыскивали ту смесь, по сравнению с которой гель для Скрипалей показался бы просто минеральной водой для младенцев. Все помидоры укладывали назад в прицеп и везли на рынок в Москву. По дороге от ужаса все 100% помидоров становились красными.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.