Гм...
«Не знаючи броду – не лізь у воду» - народна мудрість.
Ви можете публічно й ствердно сказати, що КУА гарантують лише дохід?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 кві, 2018 23:44
Гм...
«Не знаючи броду – не лізь у воду» - народна мудрість.
Ви можете публічно й ствердно сказати, що КУА гарантують лише дохід?
Додано: Сер 18 кві, 2018 07:43
Пани Ламбада!
Видел такой забор от соседей - дёшево и сердито: металлический каркас из квадратной трубы и вертикально прикреплённые листы крашенного профилированного металла.
Красиво, дёшево, сердито.
P.S. Очень понравился Ваш репортаж с выставки-продажи недвижимости Львова. Хоть один практик на этом форуме. Помидоры лучше буду покупать за углом своего дома по 18 гривен или на рынке у производителя по 15 гривен. На Стрыйской рынок не поеду. Все-таки забавно: в нищей стране, где пенсионер получает 50$, а работающий человек 200$ - самые дорогие в мире помидоры. Вспоминаю бизнес 30-ти летней давности приятелей: возили помидоры на прицепе в Москву. Брали в районе Энергодара, брали с поля только ЗЕЛЕНЫЕ недозрелые. За 30-50 км до Москвы останавливались в посадке, надевали белый фартук, белый колпак, одевали белые тапочки, доставалами шприцы и иголки, канистру с раствором, узнав о котором сразу умерли Менделеев и профессор Абрикосов (бальзамировал тело Ленина), и начинали «тукать» помидоры.
В каждый помидор - в каждый !!! - ювелирная работа - впрыскивали ту смесь, по сравнению с которой гель для Скрипалей показался бы просто минеральной водой для младенцев. Все помидоры укладывали назад в прицеп и везли на рынок в Москву. По дороге от ужаса все 100% помидоров становились красными.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:59
Lambada, ви платили за вхід на форум? Якщо так, то чи окупила плату отримана інформація, як на вашу думку?
Минулого року цей захід також проігнорували найбільші забудовники (Інтергалбуд, Ріел) і Парус; ексклюзивного або просто нового не було нічого. Щодо згаданих вами нинішніх котлованів. Глобус Континент стартував по 9900 гривень, а місяць тому він був ще по 550 уо, і це вже було непривабливо за Сокільники (а це Сокільники) і геть розбиту дорогу. Там хіба можна брати для життя, кому підходить район.
Котлован по 11900 на Малоголосківській - цікаво під інвестицію. Але це відомо з їхньої реклами на сіті-лайтах на Чорновола.
На вашу тему поділу квартир на студії/кавалєрки під здачу. Знайшовся потенційно цікавий варіант, на плані жовта і синя квартири. Кожну можна поділити на дві студії з кухнями-нішами і окремими санвузлами.
Це теж Малоголосківська. Не центр, проте непогано. Здачу обіцяють в кінці року. Перший поверх (на якому, власне, і можна робити такі перепланування - є), його віддали би дешевше. Але сам об'єкт проблемний, здачу вже перенесли на два (!) роки, змінився забудовник, який додав два поверхи, і зараз ціна 16000 грв на кв. м. - не айс.
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:40
Мільйони українців можуть залишитися без квартир: "хрущовки" повинні знести, а нові будинки під питанням
Мільйони українських сімей ризикують вже в найближчі роки опинитися на вулиці. Житловий фонд застарів, і якщо частина "хрущовок" ще можна врятувати капітальним ремонтом, то як мінімум 75 млн квадратних метрів житла вже знаходиться в аварійній ситуації. Ні в державному, ні в місцевому бюджетах грошей на будівництво нових багатоповерхівок на всіх не вистачить. Врятувати ситуацію могли б приватні забудовники, а й вони за діючими умовами не згодні інвестувати гроші в знесення старих і будівництво нових будинків.
"Обозреватель" розібрався, як вирішують житлове питання в Україні і що загрожує мешканцям "хрущовок".
Ремонт старого і знесення дуже старого
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а здавати кухню-студію і звичайну однуху - яка там цінова різниця?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
в когось бачила такі квартири, здається, в Галжитлобуді.
Ну то цікаво, три квартири на поверсі, хоч без балконів, але площа хороша. Мені не зовсім зрозуміло, що то за тамбур з вікном в загальному коридорі, що за комора 4.8 метра з виходом в нікуда і куди ведуть три пари сходів.
А в чому проблемність об'єкта?
Наскільки доїзд простий (чи треба шукати секцію Ж, яка одразу за секцією Л).
Це проїзне/прохідне місце?
Хто забудовник?
Що видно з отих вікон - ну одне котресь у двір без машин , а друге?
Додали два поверхи - а скільки поверхів всього?
Тобто здача мала бути вкінці року і її перенесли на 2 роки?
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
в мене трава зеленіша.
Минулого року так мені і призналися.
Кухні здавати треба мати професійне обладнання, є квартири студіо і 1-кімнатні.
По ціні однакові +/-
Востаннє редагувалось Lambada в Сер 18 кві, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так Януковичица была права! Апельсины то наколотые!!! (в байку не верю)
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
це Ви мабуть таке маєте на увазі:
В мене вже є непроглядна огорожа висотою 1,8м
Думаю, що би таке пришпандьорити, щоби вище теж загородити. OSB плита точно не для цього. Метал? Якось так має вийти в результаті:
А помідори в нас вирощують в Заліщиках. Унікальна місцевість. Один олігарх кілька років тому налагодив там аргобізнес, до села підвели рівнесеньку дорогу, на відкриття запросили Пономарьова та інших зірок, яких селяни тільки по тєліку і бачили. Хтось задоволений, бо має роботу, а комусь не подобається, бо відкусили шмат хорошого бізнесу.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:43
Здача мала бути в 2016, в цьому і проблемність, і червоний сигнал, що лізти туди можна лише з великим апетитом до ризику. Поверхів було 7, стало 9, це ок. Секцій три, також ок. Під Голоском - пряма вулиця, які там можуть бути питання про доїзд? Тамбури, комори, вид з вікон - несуттєво, бо під економ-здачу все піде. Це якщо здадуть будинок протягом ближчих років.
Забудовник - новачок, в них є здана лише одна 4-поверхівка навпроти "Доброї оселі".
Lambada, ви за вхід на форум новобудов заплатили 500 гривень? Чи тільки 100, як за день?) Та не соромтеся вже, визнайте, що вас розвели)
Компанія "ПроНовобудови" - молодці, заробили трохи гривень на інформації, яку всі і так знали. Ну як всі? "Знавець львівської нерухомості" Акурт не знав, йому було би корисно піти.
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