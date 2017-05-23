Додано: Сер 18 кві, 2018 13:27

geoleo написав: Lambada, ви платили за вхід на форум? Якщо так, то чи окупила плату отримана інформація, як на вашу думку? Lambada, ви платили за вхід на форум? Якщо так, то чи окупила плату отримана інформація, як на вашу думку?

Я безкоштовно. На вході впускали за 300 грн. Я реєструвалася місяць до форуму. Після того мені прийшло багато спаму, в якому один меседж заперечував інший - щоби безкоштовно, то я вже маю запросити кілька друзів, і ще шось там інстаграм, і поспішати, бо інакше 100 грн.На в'їзді на Арену мало не заблукала - там кілька заїздів були заблоковані. Впала на хвіст крутого мерса, в разів 10 дорожчого за мою ласточку, під'їхали ми одночасно. З мерса вийшов гламурний муЩина і з цікавістю почав розглядати Арену. Я зайшла перша, хоч не одразу - фотоелементи не спрацювали. Поки мені ліпили браслет, йому, муЩині з мерса, такому гламурному в напуцованих мештах і з ледь вловимим але стійким ароматом парфумів схожих до Армані Aqua di Gio назвали, чи то мені причулося 300 грн. Такі умови. Нагорі я того аромату більше не запримітила.Ясно, що за гроші я би хотіла більше. Більше забудовників, більше пропозицій.Можна було би дитячу зону зробити - нерухомість купують не тільки гламурні кралі, але й молоді сім'ї з дітками.Найбільше мене вразив совдепівській сервіс.Поки чекала менеджерів галжитлобуду - там колєйка зробилася. Підійшла на вході розгледіти, що показують на екрані. Знайомий просив звернути увагу, чи крутять рекламу його кантори. Поки я слухала ті самі роліки, що організатори запустили в інет, реклами мого знайомого я так і не помітила, а поруч, біля стенду електросігів IQOS один менеджер сидів з клієнтом за ширмою, і було багато, штук 8 вільних "кубіків" для сидіння. Тут сіла вагітна жінка, і одразу до неї підійшли двоє молодих людей з питанням, чи вона палить. Відповіла, що ні. Вони попросили її встати, бо це місця виключно для тих, хто купує IQOS. Вона трохи поогризалася, але встала і пішла.Навіть якщо і безкоштовно зайшла, не можна сидіти на кріслі? вагітній? в напівпорожньому залі? я деколи на базарі просто сиджу на кріслі для примірок поки сестра щось міряє. Та навіть в Турції поки моя подруга в магазині шкіри і хутра міряла шкіряну куртку, а мене від самого запаху великої кількості шкіри нудить, турки мене посадили на найм'якший фотель і під кондиціонер - тільки би мені було добре, хоч я не збиралася нічого купувати, та й турки мене не заводять. А це новобудови, блін. Елєктросігі.І реклами знайомого не запримітила.Отримала я інформацію, наприклад Місто мрійбуло 11900,вже від 12500 до 13000, вищі поверхи від 14000. Це мені сьогодні менеджер відзвонила. Для порівняннядолар можна було купити в канторі по 26,15 апо 26,10. Я навіть з жіночою логікою того не розумію.Коли виїжджала, включила кондюк охолодити машину. І тут біля мене паркується джипік, за кермом якого один відомий Пан, забудовник - туткілька сторінок тому щось про нього писав з посиланнями на новини. Ну цей поважний Пан швиденько побіг у віп-зал, на рецепцію. Не встигла я охолодити машину і поскладати всю отриману макулатуру, як Пан уже вибіг і випередив мене на виїзді. Мабуть, дорого.Загалом, ідея класна. Але повної сатисфакції не отримала. Може тому, що спішила все й одразу, мала на все про все менше години.На шо там розкручують?