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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:52

Так полікарбонатними плитами наростити.Але забагато тіни погано.Трава погано росте.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:05

Пани Ламбада: листы профилированного металла крепят ВЕРТИКАЛЬНО вверх узкой стороной к земле - они длиной по сортаменту то ли 4, то ли 6 метров. То есть получается забор 4-6 м в высоту, металл уже окрашен (покрытие) с завода. Листы были прикреплены к обычной раме, изготовленной из квадратной трубы: любой сварщик такое сделает за недорого. Своими глазами видел: круто!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Кухні здавати треба мати професійне обладнання, є квартири студіо і 1-кімнатні.
По ціні однакові +/-

... тобто, проф. обладнання? :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  geoleo написав:Lambada, ви платили за вхід на форум? Якщо так, то чи окупила плату отримана інформація, як на вашу думку?

Я безкоштовно. На вході впускали за 300 грн. Я реєструвалася місяць до форуму. Після того мені прийшло багато спаму, в якому один меседж заперечував інший - щоби безкоштовно, то я вже маю запросити кілька друзів, і ще шось там інстаграм, і поспішати, бо інакше 100 грн.
На в'їзді на Арену мало не заблукала - там кілька заїздів були заблоковані. Впала на хвіст крутого мерса, в разів 10 дорожчого за мою ласточку, під'їхали ми одночасно. З мерса вийшов гламурний муЩина і з цікавістю почав розглядати Арену. Я зайшла перша, хоч не одразу - фотоелементи не спрацювали. Поки мені ліпили браслет, йому, муЩині з мерса, такому гламурному в напуцованих мештах і з ледь вловимим але стійким ароматом парфумів схожих до Армані Aqua di Gio назвали, чи то мені причулося 300 грн. Такі умови. Нагорі я того аромату більше не запримітила. :wink:
Ясно, що за гроші я би хотіла більше. Більше забудовників, більше пропозицій.
Можна було би дитячу зону зробити - нерухомість купують не тільки гламурні кралі, але й молоді сім'ї з дітками.
Найбільше мене вразив совдепівській сервіс.
Поки чекала менеджерів галжитлобуду - там колєйка зробилася. Підійшла на вході розгледіти, що показують на екрані. Знайомий просив звернути увагу, чи крутять рекламу його кантори. Поки я слухала ті самі роліки, що організатори запустили в інет, реклами мого знайомого я так і не помітила, а поруч, біля стенду електросігів IQOS один менеджер сидів з клієнтом за ширмою, і було багато, штук 8 вільних "кубіків" для сидіння. Тут сіла вагітна жінка, і одразу до неї підійшли двоє молодих людей з питанням, чи вона палить. Відповіла, що ні. Вони попросили її встати, бо це місця виключно для тих, хто купує IQOS. Вона трохи поогризалася, але встала і пішла.
Навіть якщо і безкоштовно зайшла, не можна сидіти на кріслі? вагітній? в напівпорожньому залі? я деколи на базарі просто сиджу на кріслі для примірок поки сестра щось міряє. Та навіть в Турції поки моя подруга в магазині шкіри і хутра міряла шкіряну куртку, а мене від самого запаху великої кількості шкіри нудить, турки мене посадили на найм'якший фотель і під кондиціонер - тільки би мені було добре, хоч я не збиралася нічого купувати, та й турки мене не заводять. А це новобудови, блін. Елєктросігі.
І реклами знайомого не запримітила.
Отримала я інформацію, наприклад Місто мрій в суботу було 11900, сьогодні вже від 12500 до 13000, вищі поверхи від 14000. Це мені сьогодні менеджер відзвонила. Для порівняння В суботу долар можна було купити в канторі по 26,15 а сьогодні по 26,10. Я навіть з жіночою логікою того не розумію.

Коли виїжджала, включила кондюк охолодити машину. І тут біля мене паркується джипік, за кермом якого один відомий Пан, забудовник - тут jump кілька сторінок тому щось про нього писав з посиланнями на новини. Ну цей поважний Пан швиденько побіг у віп-зал, на рецепцію. Не встигла я охолодити машину і поскладати всю отриману макулатуру, як Пан уже вибіг і випередив мене на виїзді. Мабуть, дорого.

Загалом, ідея класна. Але повної сатисфакції не отримала. Може тому, що спішила все й одразу, мала на все про все менше години.
Так був хтось в отих закритих секретних клубах інвесторів? На шо там розкручують?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:32

  Bolt написав:Так полікарбонатними плитами наростити.Але забагато тіни погано.Трава погано росте.

А той полікарбонат витримає вітри-сніги-лід? Чула, що дашки з нього не витримують нашої погоди. Але це для мене варіант.
В мене південна сторона, і трава все одно зеленіша ніж в сусіда. Треба буде про це подумати. Його ж також на арматуру кріпити, правильно?
Lambada
 
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