Додано: Сер 18 кві, 2018 15:50

Пан Долярчик!

До варiантiв а, б, в додайте:

г) берете дешевеньку однушку 48 квадратiв та зробите з неi «двушку» - будете мати аж бiгом 12000+комуналь. Витрати на ремонт - меншI.

Про зустрiч в Antalya:

радий зустрiти та нагодувати в кафе Oz Sismek (автентична кухня) у будь-який день з 23 квiтоня.

Очiкую веселi мандри у каньони та сосновий лiс, де бджоли добувають сосновый мед (безкоштовна дегустацiя).

Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 кві, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.