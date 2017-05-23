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V2 написав:Як Садовий підтримує місцеву промисловість:
Самая крупная закупка 2018 года на рынке автобусов планируется во Львове. Напомним, город с помощью ЕБРР намерен приобрести 150 городских автобусов. На днях стало известно, кому же достанется крупнейший заказ 2018. Треть всего объема (50 штук) будет закуплено у львовского ООО СП «Электронтранс», а 100 автобусов поставит белорусский МАЗ. http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41259
Не уявляю, щоб щось подібне трапилось, наприклад, в Білорусі чи Туреччині.
При цьому, своїх виробничих потужностей, крім Електрону, - безліч. Прикро!
В реалі - у Електрона надзвичайно слабкі потужності. Їм важко буде навіть 50 шт. до кінця року виготовити
2 роки тому, мождливо рік уже була афера з поставкою 65 автобусів Електрон для ЛЬвова. Як виявилось - поставили повітря, а місто за те повітря заплатило вперед бабоси Почала розручувати прокуратура військова, за кілька днів прокурор, що вів справу отримав від міста трикімнатну квартиру далі справа затихла і автобуси потроху поставляли ще певний час, аби закрити замовлення
Пан Долярчик! До варiантiв а, б, в додайте: г) берете дешевеньку однушку 48 квадратiв та зробите з неi «двушку» - будете мати аж бiгом 12000+комуналь. Витрати на ремонт - меншI. Про зустрiч в Antalya: радий зустрiти та нагодувати в кафе Oz Sismek (автентична кухня) у будь-який день з 23 квiтоня. Очiкую веселi мандри у каньони та сосновий лiс, де бджоли добувають сосновый мед (безкоштовна дегустацiя).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 кві, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
jump написав:за 3 місяці польська Песа поставила їм 40 шт.
З песою не все так просто. Та й тендер робився суто під них, в іншому випадку просто розтягнули б виконання замовлення на кілька років, але підтримали б своїх!
Водночас у «Песи» вагони з такими характеристиками вже готові. Ще 2012 року Москва замовила 120 трьохсекційних вагонів у польського концерну. Більшу частину трамваїв купили, а понад 20 виготовлених вагонів залишилися на польських заводах. Тож ті вагони вирішили приютити в Києві. http://nashigroshi.org/2016/05/19/klych ... la-rosiya/